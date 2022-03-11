США вводят коммерческие санкции против России такими символами, как водка и икра

Вашингтон, 11 марта президент США Джо Байден объявил в пятницу о новых торговых санкциях со стороны своей страны против России в отместку за вторжение в Украину, среди которых поразительный запрет на импорт двух самых символичных российских продуктов: водки и икры. В частности, США не позволят российской водке, бриллиантам, рыбе и морепродуктам ввозить через таможню продукты, которые Байден назвал «визитными карточками» российской экономики. В телевизионном выступлении из Белого дома Байден подробно рассказал о вчерашнем решении прекратить свою выгодную торговую сделку с Россией и пояснил, что цель состоит в том, чтобы помешать бизнесу между этой страной и США. Помимо Байдена, остальные лидеры G7 также объявили в пятницу о планах прекратить благоприятный торговый режим России, что откроет дверь для возможного введения тарифов на Москву. «Мы добьемся того, чтобы продукция российских компаний не получила аналогичного коммерческого режима в наших экономиках», — говорится в заявлении лидеров «Большой семерки», в которую помимо США входят Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания. В случае США, несмотря на объявление Байдена, выход так называемой сделки «наиболее благоприятствуемой нации» с Россией должен быть одобрен Конгрессом США, что, как ожидается, пройдет гладко при поддержке как демократов, так и республиканцев. Украина и Канада уже отозвали у России статус «наиболее благоприятствуемой нации», одного из основополагающих принципов международной торговли, который отстаивает Всемирная торговая организация (ВТО). На практике эта мера означает, что США и другие страны, которые примут решение, смогут облагать налогом импорт (тарифы) из России на желаемом уровне, отказывать российским компаниям в доступе на их рынки услуг и не защищать свои права интеллектуальной собственности. Статус «наиболее благоприятствуемой нации» существует для того, чтобы 164 страны, входящие в ВТО, не могли проводить дискриминацию между собой, поэтому, если стране предоставляется особое преимущество, то же самое следует делать со всеми другими членами организации. Россия не является одним из основных торговых партнеров США, но двусторонний обмен примечателен: в 2019 году российский экспорт в североамериканскую страну составил 22,3 миллиарда долларов, по данным офиса торгового представителя США. В своей речи в пятницу Байден также предупредил президента России Владимира Путина о том, что его страна заплатит «высокую цену», если применит химическое или биологическое оружие на Украине, а также предупредил, что Вашингтон будет защищать «каждый дюйм» территории союзников по НАТО. Однако он настаивал на том, что хочет избежать любой прямой конфронтации между НАТО и Россией, потому что это будет означать, предупредил он, начало Третьей мировой войны. Президент США также объявил, что страны G7 будут работать над закрытием России любого источника финансирования со стороны международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). «Путин является агрессором и должен заплатить за это цену. Он не может продолжать предпринимать действия, угрожающие основам международного мира и стабильности, а затем просить международное сообщество о финансовой помощи», - сказал он. Сегодня утром Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Володомиром Зеленским, в котором передал свою поддержку народу Украины, который защищается от «неоправданного и неспровоцированного» нападения со стороны России. Белый дом сообщил в заявлении, что президент США также подчеркнул растущую гуманитарную, экономическую поддержку и поддержку в области безопасности, которую США оказывают Украине, и проинформировал Зеленского о санкциях, введенных США и их европейскими партнерами против России в последний час. ШЕФ дуга-бпм/памп/лаа