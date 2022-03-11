ООН заявила, что у нее есть достоверные сообщения о том, что Россия сбросила кассетные бомбы на Украину

A satellite image shows a close up view of fires in an industrial area, in southern Chernihiv, amid Russia's invasion of Ukraine, in Ukraine, March 10, 2022. Satellite image ©2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO.

Управление ООН по правам человека заявило в пятницу, что получило «заслуживающие доверия сообщения» о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных бомб в населенных районах Украины, добавив, что неизбирательное применение этого оружия может представлять собой военные преступления.

«Использование кассетных боеприпасов в населенных районах в силу их обширных последствий несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение военных действий», — заявила журналистам в Женеве пресс-секретарь Лиз Тросселл.

«Мы напоминаем российским властям, что нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также так называемые бомбовые бомбардировки городов и сел и другие формы неизбирательных нападений запрещены международным правом и могут быть равносильны военным преступлениям», - сказал он.

Когда его спросили о возможном изменении политики Facebook, которое позволит некоторым пользователям называть насилие в отношении Российские солдаты Тросселл назвал это «тревожным» и заявил, что его офис поднимет его до компании.

Со своей стороны, прокурор Международного уголовного суда (МУС) уже начал собирать уличающие доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине. Виртуальные детективы присоединяются к сбору доказательств из социальных сетей, чтобы обеспечить подотчетность.

Как и в Сирии с 2011 года, геноцид рохинджа с 2016 года или даже трагедия MH17 (малазийский самолет, сбитый на востоке Украины в 2014 году), международные войны и преступления 21 века транслируются в прямом эфире в социальных сетях, и каждое видео и изображение являются доказательством и дальнейший шаг на пути к отправлению правосудия.

«Много визуальной информации поступает от людей, живущих в Украине, в селах, которые подвергаются нападениям со стороны россиян. Иногда это солдаты, которые записывают эти изображения, другие - камеры наблюдения, и все это просачивается в Интернет через различные платформы, такие как Twitter или Facebook», - пояснил агентству EFE Джанкарло Фиорелла, исследователь из группы Bellingcat.

Некоторые из этих изображений содержат доказательства различных видов преступлений, включая предполагаемые военные преступления, включая неизбирательное применение оружия против населения, а также гражданскую инфраструктуру (дома, школы и больницы).

Такие лидеры, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, уже призвали «хорошо документировать» преступления в Украине, чтобы доказательства «были должным образом зарегистрированы» и правосудие можно было «свершить».

Таким образом, различные журналисты, волонтеры и исследователи следят за социальными сетями с прицелом на материал, который, возможно, является доказательством военных преступлений: «Мы классифицируем и архивируем его, чтобы убедиться, что если они будут удалены или Twitter закроет аккаунт, который поделился фотографией, у нас все равно есть», - сказал он. Фиорелла.

Это находится в общедоступной базе данных, и конечная цель состоит в том, чтобы с этим «проверенным и архивным» материалом в какой-то момент, будь то «один год, пять или десять лет», какой-то суд, например, МУС, скажет: «Нам нужно искать доказательства того, что произошло в Украине, и вот карта, на которой эти люди Bellingcat помогла собрать воедино», — говорит исследователь.

(С информацией от Reuters и EFE)

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