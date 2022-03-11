Украинец из Бордо Игнатенко «задумался» о том, чтобы взяться за оружие

Украинский полузащитник «Жирондинов» в Бордо Данило Игнатенко, который в последние дни смог присоединиться к части своей семьи, признал в эту пятницу, что «думал» о том, чтобы взять в руки оружие, чтобы защитить свою страну от российского вторжения.

«Конечно, я думал об этом», - сказал он. «Если бы я думал, что это поможет моей стране, я бы это сделал, но, к сожалению, эта ситуация продлится долго, и лучшее, что я могу сделать, — это продолжать играть в футбол», — добавил 24-летний арендованный из донецкого «Шахтера».

«Я стараюсь не смотреть новости, я сосредотачиваюсь на футболе», - признался он. Игнатенко признается, что последовал примеру чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика и тренера «Шерифа» Тирасполя Юрия Вернидуба и вернулся к бою.

Полузащитник развалился в слезах во время тренировки две недели назад, когда началось вторжение России.

Однако его боевой дух поднялся благодаря помощи Бордо, чтобы вывезти часть своей семьи из Украины. Его родственники сейчас живут с игроком.

Игнатенко исполнится 25 лет в воскресенье, когда он надеется осуществить «мальчишескую мечту», сыграв в Парке де Пренс против Paris SG.

рап/пи/гдж/дам/ига