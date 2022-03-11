Специальная конституция Верховного суда для вмешательства в дело о шпионаже во время макризма была определена

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 29: Palacio de Tribunales luego de conocerse el fallo que declara constitucional los articulos de la ley de comunicacion audiovisual cuestionados por el Grupo Clarin. Foto NA: Hugo Villalobos zzzz

Пять председателей федеральных палат из разных частей страны были сегодня ответственны за выполнение функций судей Верховного суда для рассмотрения на самом высоком уровне дела о том, имел ли место политический шпионаж во время администрации Маурисио Макри. Это дело, которое родилось в Ломас-де-Самора, где Кристина Киршнер представилась жертвой и где после первого судебного преследования, вынесенного против властей AFI в период с 2015 по 2019 год, Федеральная палата Буэнос-Айреса заверила в декабре прошлого года, что со времени вождения шпионов при администрации Камбьемоса не было никаких незаконных связей.

Дело имеет множество апелляций в Верховном суде, включая жалобу вице-президента, в которой говорится, что дело покинуло суды Ломас-де-Саморы и было урегулировано в штаб-квартире Ретиро по решению Федеральной кассационной палаты по уголовным делам.

Как показала собственная жалоба CFK в начале февраля, четыре министра Верховного суда освободили себя от вмешательства в дело. «На сегодняшний день высшей судебной инстанции страны не хватает компетентных судей, чтобы вмешаться в это дело», - сказал он. Дело в том, что некоторые понимают, что за ними последовали бы ответчики, другие из соображений приличия и деликатности.

«Поведение, принятое г-дами министрами, которые входят в состав Верховного суда страны, докторами Рикардо Лоренцетти, Орасио Росатти, Хуаном Карлосом Македой и Карлосом Розенкранцем, которые, несмотря на надлежащее внимание к нарушениям, совершенным в этом деле, и несмотря на серьезность поднятой ситуации -6- , не только не дали юрисдикционного ответа на отклоненные апелляции (некоторые из них более восьми месяцев), но и недавно решили отойти от дела, не предоставив достаточных объяснений для оправдания такого темперамента. Таким образом, на сегодняшний день высшая судебная инстанция страны не имеет компетентных судей для вмешательства в это дело», - говорится в жалобе CFK, спустя несколько часов после марша, который мобилизовался 1 февраля, чтобы потребовать отставки судей высшей судебной инстанции.

Хавьер Леал де Ибарра, один из судей, вызванных для анализа причины шпионажа

Поскольку нет судей Суда, которые могли бы вмешаться — когда это происходит в этом сценарии — лотерея разыгрывается среди всех председателей федеральных палат по всей стране, включая кассационную. В жеребьевке 22 февраля судьи Хавьер М. Леал де Ибарра (из Федеральной палаты Комодоро-Ривадавии), Рамон Луис Гонсалес (из Федеральной палаты Корриентеса), Марио Родольфо Леал (Федеральная палата Тукумана), Мариано Льоренс (Федеральная палата Буэнос-Айреса) и Хуан Пабло Салас (Федеральная палата Буэнос-Айреса) был избран Сен-Мартен).

Салас и Льоренс извинились. Льоренс был как раз одним из двух судей, которые от Федеральной палаты заявили, что макриста AFI не была незаконной ассоциацией, и вызвали реакцию на жалобу вице-президента. И на самом деле кирхнеризм двухпалатного комитета по мониторингу спецслужб призвал к импичменту в Судебном совете для Льоренса и его коллеги Пабло Бертуцци, подписавшего резолюцию.

После отъезда Саласа и Льоренса пришлось вызвать судей из альтернативного списка. К анализу причины шпионажа присоединятся судья Хуан Карлос Бонсон (из Экономической уголовной палаты) и Гильермо Альберто Антело (Федеральная палата по гражданским и торговым делам), которые уже согласились с этой позицией. Таким образом, для оценки этого дела был сформирован Верховный суд: Леаль де Ибарра, Гонсалес, Леал, Антело и Бонсон.

Между тем четвертая палата Федеральной кассационной палаты уже получила апелляции различных партий на решение Федеральной палаты. Они должны оценить, являются ли вопросы, поставленные различными сторонами, включая CFK, приемлемыми для рассмотрения этим органом. Позиция не только заявителей, но и самих ответчиков, таких как бывшие шпионы Леандро Араке и Факундо Мело, утверждающих, что они выполняли приказы.

Все связано с незаконным шпионажем во время макризма, который родился в Ломас-де-Самора в разгар пандемии. Там сначала было установлено, что Кристина Киршнер находилась под наблюдением агентов AFI в своем доме и в Институте Патрии, после этого был проведен ряд последующих действий в отношении политиков, профсоюзных деятелей, судей и журналистов, а позже обвинение в наблюдении за заключенными Киршнера было продлено.

Судья Ломас де Самора Хуан Пабло Ауге вместе с прокурором Сесилией Инкардона заверил, что AFI создала незаконную ассоциацию. Решение было принято, когда судьи Боринский и Карбахо уже решили, что дело относится к компетенции Comodoro Py. Под увеличительным стеклом судов Ретиро судьи Льоренс и Бертуцци подтвердили в конце декабря, что не было незаконной ассоциации, а были совершены конкретные акты незаконного шпионажа, отметив, что некоторые из расследованных фактов были подтверждены судебными постановлениями. Они также перевернули главу о заключенных k. Таким образом, судьи продиктовали отсутствие заслуг у большинства участников, хотя и подтвердили судебное преследование членов чата SuperMarioBoss, шпионов, которые поделились своими наблюдениями в WhatsApp.

Под следствием федеральный судья Марсело Мартинес Де Джорджи, который вел это дело, распорядился о 43 доказательных мерах для возобновления дела, расследующего незаконный шпионаж политиков, заключенных, журналистов и профсоюзных активистов. Вот как он вызвал заместителя PRO Диего Сантилли - он был одной из жертв шпионажа - для дачи показаний в качестве свидетелей; бывшего чиновника обороны Хосе Луиса Вила - он подвергся нападению в своем доме -; Мариано Макри, брата бывшего президента после его заявлений в книга «Брат» Сантьяго О'Доннеля о судье, который отказался арестовать Мояно и осудил давление со стороны AFI Луиса Карсольо. Он также процитировал нынешнего аудитора AFI Кристину Кааманьо для интервью, которое она дала несколько дней назад. Перед ее заявлением глава шпионов должен быть освобожден от секретности президентом Альберто Фернандесом. Кааманьо также попросил его предоставить видео съемок в провинции Банко, где тогдашний министр труда Буэнос-Айреса Марсело Вильегас рассказывает о формировании гестапо для преследования гильдий.

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