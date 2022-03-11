Солдат, убивший «Че» Гевару, погиб в Боливии

расширяется со временем и причиной смерти, подтвержденными его сыном ///Ла Пас, 10 марта 2022 года (AFP) - боливийский солдат Марио Теран Саласар, который утверждал, что убил в 1967 году аргентинско-кубинского партизана Эрнесто «Че» Гевару, скончался в этот четверг на возрасте 80 лет в Санта-Крус-де-ла-Сьерра на востоке Боливии, сообщили его родственники». Он умер от рака простаты», - подтвердил AFP его сын Марио и добавил, что военный умер около полуночи в четверг (04H00 GMT)». Я был болен, и ничего не поделаешь», — рассказал AFP Гари Прадо, солдат, захвативший Че в боливийских джунглях 54 года назад. Они рассказали мне о семье и товарищах по вооруженным силам, потому что он находился в военном госпитале», - объяснил Прадо, который был инструктором Терана в сержантской школе. 8 октября 1967 года боливийская армия арестовала Гевару, мифическую фигуру вооруженных революционных действий во время холодной войны, с поддержка двух агентов кубинско-американского ЦРУ. Че руководил горсткой партизан, которые пережили боевые действия, голод и болезни. Раненный в бою, он был доставлен в заброшенную школу в городе Ла-Игера. Там он провел свою последнюю ночь: он был изрешечен пулями на следующий день Тераном с одобрения президента Рене Барриентоса (1964-1969), яростного антикоммуниста». Это был худший момент в моей жизни. В тот момент я увидел «Че» большой, очень большой, огромный. Его глаза ярко сияли», - рассказывал в то время Теран. «Я чувствовал, что он лежит на мне, и когда он уставился на меня, у меня закружилась голова. Я думал, что быстрым ходом «Че» может забрать у меня пистолет. «Будьте спокойны, — сказал он, — и цельтесь хорошо! Он собирается убить человека! «Затем я сделал шаг назад, ближе к порогу двери, закрыл глаза и выстрелил», — сказал военный. В 39 лет Че стал легендой, в то время как его инертное тело и широкоглазое лицо были выставлены в качестве трофея в соседнем городе Вальегранде, изображение, увековеченное фотографом AFP Марком Гуттеном. В возрасте 30 лет при исполнении служебных обязанностей Теран вышел на пенсию и остался анонимным, избегая прессы. Он даже утверждал, что убийцей Гевары был не он, а другой солдат с тем же именем и фамилией. После завершения медицинского обучения и многочисленных поездок, которые подделали его убеждения, Гевара, родившийся в аргентинском городе Росарио, познакомился с Раулем и Фиделем Кастро в Мексике, прежде чем присоединиться к партизанской, которая привела к «бородатым» к власти на Кубе в 1959 году.Годы после их неудачной попытки распространить огонь вооруженная революция в Конго, последовали месяцы «исчезновений», прежде чем последний партизан в Боливии вступил в свой последний партизан. msr/ltl —