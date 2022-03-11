Второй день «Игроков», который завершится в понедельник, приостановлен из-за дождя

Sports Writing, 11 марта Второй день чемпионата игроков, который считается «пятым большим» гольфом, не смог быть завершен в эту пятницу из-за дождя, который выпал на TPC Sawgrass, в Понте-Ведра-Бич (Флорида, США), как это произошло в четверг в день открытия и не будет возобновится до утра субботы, если позволят условия, и ожидается, что турнир завершится в понедельник впервые с 2005 года. Возобновление ни в коем случае не произойдет раньше 11.00 по местному времени, поскольку ожидается, что «суровая» погодная система прибудет рано в субботу, пояснил на пресс-конференции главный судья Гэри Янг, который посетовал на проблемы, вызванные дождями в этом выпуске: «К сожалению, погодные условия не влияют на нас никакого облегчения», - сказал он после отстранения. Лучшая новость для организаторов заключается в том, что в субботу днем и в воскресенье не ожидается дождя, хотя ожидаются холодные и сильные ветра до ста километров в час. Янг напомнил, что дальнейшие задержки могут не оставить достаточно времени для потенциального тайбрейка, поскольку правила «Игроков» устанавливают плей-офф с тремя лунками. На момент остановки турнира, который смог лишь частично завершить свой первый раунд в эту пятницу, британцы Томми Флитвуд и американцы Том Хог и Брайс Гарнетт лидируют в турнирной таблице, сделав шесть ударов под полем, шесть ударов под полем, британский Томми Флитвуд и Американцы Том Хог и Брайс Гарнетт, на один удар меньше, чем группа преследователей из пяти игроков. Испанец Джон Рам, номер один в мире, смог завершить первый раунд и находится в трех попаданиях от головы. В четверг, после задержки начала игры на час из-за сильного дождя, штормы в этом районе вызвали перерыв более чем на четыре часа, что не позволило всем игрокам завершить свой первый раунд, поскольку, когда игра возобновилась, отсутствие света на поле вынудило их отстранить до пятницы. утро. В общей сложности 47 участников не смогли завершить первый раунд до пятничного перерыва и ждут игры в субботу, если позволят погодные условия.