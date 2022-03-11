Фондовый рынок Сан-Паулу упал на 1,72% и потерял 2,41% за неделю

Сан-Паулу, 11 марта Индекс Ibovespa, основной ориентир фондовой биржи Сан-Паулу, упал в пятницу на 1,72% и в конце недели составил 111 713 пунктов, согласно консолидированным данным от конца дня. В течение недели показатель накопил отрицательную вариацию в 2,41%. Бразильский рынок акций когда-то выровнялся с международной ареной, и, несмотря на то, что он вышел на позитивную почву, он был сбит с ног из-за усиления войны в Украине и упал более чем на 2%. В эту пятницу паркет Сан-Паулу зафиксировал финансовый объем в 28 292 миллиона реалов (около 5,597 миллиона долларов) и составил почти 4 миллиона сделок. С некоторыми колебаниями крупнейший латиноамериканский фондовый рынок по объему торгов в пятницу перемещался между высоким показателем в 114 627 целых чисел, когда он вырос на 0,84%, и минимумом в 111 331 единицу с мгновенным падением на 2,05%. После снижения на 0,21% в четверг индикатор вычитал еще 1950 единиц из своего совокупного значения в пятницу. В благоприятный для телекоммуникаций день доходы возглавляли обычные роли Telefónica Brasil, которые выросли на 1,16%, за которыми следовали конкуренты TIM Brasil (+ 0,95%) и производитель бумаги и целлюлозы Klabin (+ 0,87%). Тем временем убытки на фондовом рынке были вызваны обыкновенными акциями строительной компании MRV (-11,89%), за которыми следуют акции той же платформы купонов электронной коммерции Meliuz (-8,37%) и гиганта по экспорту куриного мяса Marfrig (-6,85%). Наиболее торгуемыми ценными бумагами в течение дня были преференциальные, принадлежащие государственной нефтяной компании Petrobras (-3,59%). На валютном рынке доллар вырос на 0,76% по отношению к реалу и завершил последний день недели торгами на уровне 5 053 реалов на покупку и 5 054 реалов на продажу по бразильскому коммерческому курсу. За пять сессий недели американская валюта была девальвирована на 0,45% по сравнению с бразильской деноминацией. ШЕФ гм/яа