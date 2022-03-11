Сопротивление: Хуан Хосе Мунько осужден за клевету при отягчающих обстоятельствах против Института правовой защиты

Хуан Хосе Муньико Гонсалес, член ультраправой группы, которая угрожает политикам и журналистам, известной как «La Resistencia», признанный виновным в преступлении против чести и диффамации при отягчающих обстоятельствах в отношении Института правовой защиты (IDL). Судебная власть отклонила апелляцию Муньико и приговорила его к одному году лишения свободы условно.
Кроме того, человек, также известный как Джота Маэло, заплатит 10 000 подошв в пользу пострадавшей стороны и должен отбыть штраф в размере 120 дней штрафа за десять подошв в день, который он будет платить судебным органам.
Кроме того, были введены правила поведения, в соответствии с которыми клеветнические замечания, сделанные в адрес Института правовой защиты, должны быть исправлены. В случае несоблюдения, предусмотренного в Уголовном кодексе, производится принудительное исполнение их имущества.
Об этом сообщил адвокат IDL Карлос Ривера Пас, который подчеркнул, что следующее, что должен сделать Хуан Хосе Муньо Гонсалес, — это выплатить гражданское возмещение.
«Судебная власть заявляет о своем согласии на приговор в течение 1 года, вынесенный 39-м уголовным судом против Хуана Хосе Мунько Гонсалеса, лидера La Resistencia, за преступление диффамации при отягчающих обстоятельствах в диффамации при отягчающих обстоятельствах при отягчающих обстоятельствах при отягчающих обстоятельствах при отягчающих обстоятельствах для IDL. Теперь он должен выплатить нам гражданские репарации», - написал Ривера в своем официальном аккаунте в Twitter.
Спустя несколько часов аккаунт судебной власти использовал свои социальные сети для публикации решения, вынесенного против члена Сопротивления. «Судебная власть осуждает Хуана Хосе Муньико Гонсалеса, известного как «Хота Маэло», за преступление #DifamaciónAgravada в жалобе Института правовой защиты; кроме того, он должен будет заплатить 10 000 S/10 000 за гражданское возмещение».
В судимости Муньико Гонсалеса он был привлечен к ответственности за его предполагаемую связь со смертью Эсекьеля Уамани, бывшего комбатанта Сенепы, в 1998 году.
Следует напомнить, что Хуан Хосе Муньико Гонсалес подал заявление в Конгресс Республики на внеочередных выборах 2020 года для бывшей партии национальной солидарности, преобразованной в Народное обновление, сделанное генеральным секретарем Рафаэлем Лопесом Алиагой.
НАПАДЕНИЕ НА МАРИЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН АЛЬВА
Через свои социальные сети партия народного действия публично заявила, что сегодня днем группа протестующих, некоторые из которых предположительно принадлежат к La Resistencia, подходят к дому президента Конгресса Марии дель Кармен Альвы, чтобы напасть на нее устно.
С помощью мегафонов они выразили свое неприятие руководства парламентария и призвали ее уйти с поста. Присутствующие носили поло от сборной Перу, шляпы, некоторые даже закрывали лица.
«Уйди в отставку, Альва! Альва, Конгресс — это не ваш дом! Работайте, Мария дель Кармен Альва! Уйти в отставку, Мария дель Кармен Альва! Альва, Конгресс — это не ваш дом!» , были некоторые из харангов против главы законодательного органа.
Учитывая это, через официальный аккаунт партии в Twitter политическая группа представила видео протестующих, которые собрались у дверей дома парламентария и осудили преследования и политические преследования.
«Мы отвергаем притеснения и #AcosoPolítico, которые президент (Конгресса Республики) получает в своем доме. Наша поддержка (Мария дель Кармен Альва)», говорится в Twitter скамейки. «Этот тип атаки должен прекратиться! Они хотят закончить Конгресс! », — добавил он.
Кроме того, в видео, опубликованном в социальных сетях, слышно, как группа людей просит объявить главу законодательной власти «человеком, не грата». «Эта леди делает страну плохой. (...) Соседи, мне стыдно иметь соседа, и мы должны объявить ее не приятной, потому что она действительно делает страну плохой. Работайте, Мария дель Кармен Альва! Уйти в отставку, Мария дель Кармен Альва! Альва, Конгресс — это не ваш дом!» , можно услышать в видеоролике.
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