Сопротивление: Хуан Хосе Мунько осужден за клевету при отягчающих обстоятельствах против Института правовой защиты

Хуан Хосе Муньико Гонсалес, член ультраправой группы, которая угрожает политикам и журналистам, известной как «La Resistencia», признанный виновным в преступлении против чести и диффамации при отягчающих обстоятельствах в отношении Института правовой защиты (IDL). Судебная власть отклонила апелляцию Муньико и приговорила его к одному году лишения свободы условно.

Кроме того, человек, также известный как Джота Маэло, заплатит 10 000 подошв в пользу пострадавшей стороны и должен отбыть штраф в размере 120 дней штрафа за десять подошв в день, который он будет платить судебным органам.

Кроме того, были введены правила поведения, в соответствии с которыми клеветнические замечания, сделанные в адрес Института правовой защиты, должны быть исправлены. В случае несоблюдения, предусмотренного в Уголовном кодексе, производится принудительное исполнение их имущества.

Об этом сообщил адвокат IDL Карлос Ривера Пас, который подчеркнул, что следующее, что должен сделать Хуан Хосе Муньо Гонсалес, — это выплатить гражданское возмещение.

«Судебная власть заявляет о своем согласии на приговор в течение 1 года, вынесенный 39-м уголовным судом против Хуана Хосе Мунько Гонсалеса, лидера La Resistencia, за преступление диффамации при отягчающих обстоятельствах в диффамации при отягчающих обстоятельствах при отягчающих обстоятельствах при отягчающих обстоятельствах при отягчающих обстоятельствах для IDL. Теперь он должен выплатить нам гражданские репарации», - написал Ривера в своем официальном аккаунте в Twitter.

Решение против Хуана Хосе Муньико Гонсалеса.

Спустя несколько часов аккаунт судебной власти использовал свои социальные сети для публикации решения, вынесенного против члена Сопротивления. «Судебная власть осуждает Хуана Хосе Муньико Гонсалеса, известного как «Хота Маэло», за преступление #DifamaciónAgravada в жалобе Института правовой защиты; кроме того, он должен будет заплатить 10 000 S/10 000 за гражданское возмещение».

В судимости Муньико Гонсалеса он был привлечен к ответственности за его предполагаемую связь со смертью Эсекьеля Уамани, бывшего комбатанта Сенепы, в 1998 году.

Следует напомнить, что Хуан Хосе Муньико Гонсалес подал заявление в Конгресс Республики на внеочередных выборах 2020 года для бывшей партии национальной солидарности, преобразованной в Народное обновление, сделанное генеральным секретарем Рафаэлем Лопесом Алиагой.

НАПАДЕНИЕ НА МАРИЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН АЛЬВА

Через свои социальные сети партия народного действия публично заявила, что сегодня днем группа протестующих, некоторые из которых предположительно принадлежат к La Resistencia, подходят к дому президента Конгресса Марии дель Кармен Альвы, чтобы напасть на нее устно.

С помощью мегафонов они выразили свое неприятие руководства парламентария и призвали ее уйти с поста. Присутствующие носили поло от сборной Перу, шляпы, некоторые даже закрывали лица.

«Уйди в отставку, Альва! Альва, Конгресс — это не ваш дом! Работайте, Мария дель Кармен Альва! Уйти в отставку, Мария дель Кармен Альва! Альва, Конгресс — это не ваш дом!» , были некоторые из харангов против главы законодательного органа.

Учитывая это, через официальный аккаунт партии в Twitter политическая группа представила видео протестующих, которые собрались у дверей дома парламентария и осудили преследования и политические преследования.

«Мы отвергаем притеснения и #AcosoPolítico, которые президент (Конгресса Республики) получает в своем доме. Наша поддержка (Мария дель Кармен Альва)», говорится в Twitter скамейки. «Этот тип атаки должен прекратиться! Они хотят закончить Конгресс! », — добавил он.

Кроме того, в видео, опубликованном в социальных сетях, слышно, как группа людей просит объявить главу законодательной власти «человеком, не грата». «Эта леди делает страну плохой. (...) Соседи, мне стыдно иметь соседа, и мы должны объявить ее не приятной, потому что она действительно делает страну плохой. Работайте, Мария дель Кармен Альва! Уйти в отставку, Мария дель Кармен Альва! Альва, Конгресс — это не ваш дом!» , можно услышать в видеоролике.

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