Причина, по которой Эдсон Альварес не играл за «Аякс»

El defensor del Ajax Edson Alvarez durante un partido de Champions League ante Chelsea. Stamford Bridge, Londres. 5 noviembre 2019 REUTERS/Eddie Keogh

После консолидации в стартовой жеребьевке «Аякса» на несколько матчей Эдсон Альварес не участвовал в матче против Камбуура в 26-м туре чемпионата Эредивизи. Его имя отсутствовало в вызове, поэтому в предматчевом интервью Эрик тен Хаг разъяснил причину, по которой мексиканский игрок не рассматривался и его участие в Лиге чемпионов будет под сомнением.

Перед СМИ голландский стратег просто заявил, что «Эдсон Альварес болен», и это был вопрос. Поскольку он не предоставил подробностей о состоянии здоровья игрока, его спросили, может ли это быть случай COVID-19, хотя он не ответил и просто снисходительно смеялся, согласно информации, опубликованной местной газетой NOS.

В Eredivisie стратеги и члены команды обязаны сохранять конфиденциальность в отношении неподтвержденных ситуаций со здоровьем. С другой стороны, ни медицинская команда клуба, ни игрок из Тлалнепантла-де-Бас, штат Мехико, не обнародовали информацию о состоянии его здоровья.

Информация в разработке*