Президент Гватемалы назначил своего личного секретаря министром экономики

Гватемала, 11 марта Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи назначил и привел к присяге в пятницу своего личного секретаря Ханио Росалеса Алегрию своим новым министром экономики, заменив бизнесмена Антонио Малуфа, который ушел в отставку на этой неделе. Правительство Джамматтеи пояснило в заявлении, что Росалес Алегрия имеет более чем 20-летний опыт работы в различных транснациональных компаниях в строительном, сахарном и промышленном секторах. Новый министр экономики занимал должность личного секретаря президента Гватемалы с 9 марта 2021 года. Согласно опубликованной официальной информации, Росалес Алегрия был директором организаций гражданского общества в Гватемале, Испании и Бразилии, а также генеральным менеджером строительной палаты Гватемалы и постоянным секретарем Региональной организации строительных палат Центральная Америка и Карибский бассейн (ORDECCAC). Получив степень доктора наук в области государственного управления и государственного управления в Исследовательском институте Ортега-и-Гассета в Мадриде, Испания, и степень магистра корпоративной социальной ответственности в Папском университете Саламанки, новый министр экономики был координатором социальной ответственности в Испании по вопросам занятости Образовательный фонд. «Новый министр обладает обширными знаниями о различных культурах и социальной, политической и экономической среде, а также отличными навыками руководства и командной работы, навыками ведения переговоров и разработки проектов с высокими стандартами спроса», - заявили в правительстве. Росалес становится вторым министром экономики в администрации Джамматтеи, который вступил в должность 14 января 2020 года сроком на 4 года. Антонио Малуф, который отвечает за экономический портфель с 14 января 2020 года, объявил о своем уходе из кабинета министров 9 марта, но без объяснения причин, хотя Секретариат по связям с прессой президента заявил, что он вернется к своим личным проектам. 26 января президент Джамматтеи назначил отставного генерала армии Давида Наполеона Барриентоса своим новым министром внутренних дел (внутренних дел) на смену Гендри Рейесу и стал четвертым изменением в этом портфеле за время его администрации. Министр иностранных дел Педро Броло также покинул свой пост и на его место 1 февраля 2022 года был назначен карьерным дипломатом Марио Адольфо Букаро Флорес. За два с лишним года правления Джамматтей насчитал по меньшей мере 10 замен министров и более 25 заместителей министров по разным причинам.