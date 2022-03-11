Парламент Польши встречается с присутствием Столтенберга и Байдена

Краков, Польша, 11 марта Национальная ассамблея Польши, состоящая из представителей Конгресса, Сената и Правительства, проводит внеочередное заседание в эту пятницу с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и онлайн-участия президента США Джо Байдена. Анджей Дуда, единственный, кто уполномочен сделать это в качестве президента страны, созывает эту встречу на фоне украинской войны и координации действий с НАТО и США, после вчерашней встречи с вице-президентом США Камалой Харрис. Харрис, все еще находящийся с официальным визитом в Польше, поблагодарил «народ Польши» в четверг за помощь более чем 1,5 миллионам беженцев, прибывающих из Украины, и объявил о пакете помощи этой стране в 50 миллиардов долларов. Она также подтвердила развертывание двух батарей противоракетной системы Patriot на польской территории и намекнула на приверженность Вашингтона «Восточному флангу» НАТО, недавно добавив 4700 американских военнослужащих к 5000 контингенту, уже находящемуся в Польше. По словам главы кабинета президента Павла Шрота, Дуда «представит позицию Польши в контексте НАТО» в специально выбранную дату, поскольку эта пятница накануне 23-й годовщины вступления Польши в Атлантический альянс. Национальное собрание объединяет представителей Конгресса, Сената и правительства Польши под руководством президента и является консультативным органом, который до сих пор не созывался. Сегодняшняя ассамблея, которая начнется в 16:00 по местному времени, будет необычным образом присутствовать Генеральный секретарь НАТО Столтенберг, а президент США Джо Байден планирует присоединиться к встрече через онлайн-соединение. Чрезвычайная встреча проводится после бомбардировки Россией украинского города Луцк, расположенного примерно в 60 км от польской границы, одного из ближайших к польской территории пунктов, где с момента начала войны в Украине 24 февраля велись боевые действия.