Владелец Vitesse Arnhem продает свои акции

Российский олигарх Валерий Ойф, владелец Vitesse Arnhem, решил продать свои акции в результате российского вторжения в Украину, объявил в пятницу голландский футбольный клуб, играющий в Лиге конференций Европы в этом сезоне.

«Валери Ойф решил продать свои акции», - говорится в заявлении Vitesse Arnhem, добавив, что мажоритарный акционер немедленно покинет совет директоров клуба.

«Мне очень жаль прощаться с Витессом, но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других присутствующих партий», — говорится в заявлении российского олигарха.

Ойф, как и многие российские олигархи, близкие к власти в Москве, находится под давлением после вторжения в Украину по решению президента России Владимира Путина и экономических санкций, введенных Европой и Соединенными Штатами в ответ на эту акцию.

По данным голландской прессы, Ойф - человек, близкий к Роману Абрамовичу, еще одному из российских олигархов, которым грозит санкции со стороны Соединенного Королевства, и который привел его к тому, что он объявил о продаже «Челси», нынешнему чемпиону Европы, процесс, который сейчас парализован мерами британских властей.

Витесс Арнем в настоящее время играет в 1/8 финала Лиги конференций Европы. В четверг он проиграл дома «Роме» со счетом 1:0, а на следующей неделе будет искать камбэка в итальянской столице.

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