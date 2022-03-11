Рынок хочет воспользоваться преимуществами шторма, чтобы изменить доллары с инвестициями в песо.

Аргентина заперта в своем соглашении с МВФ, и то, что происходит на финансовом рынке, не имеет ничего общего с миром. Например, в местных действиях наблюдалась эйфория, когда мировые фондовые рынки рухнули. Доллар, который вырос на 0,58% по отношению к шести основным мировым валютам, оставался ниже на местном рынке. Долговые облигации выросли почти на 4% против падения казначейских облигаций США.

Единственное, что ясно тем, кто работает на местной площади, это то, что вы должны воспользоваться этим оком шторма, чтобы изменить доллары, делая ставки на инвестиции в песо во всех их формах, от облигаций до фиксированных условий. Наиболее востребованными вкладчиками в банках являются размещения в UVA, минимальный период неподвижности которых составляет 90 дней. Они растут в среднем на 2 миллиарда долларов в неделю.

Законопроект казначейства, который корректируется на CER и истекает в следующую пятницу, для которого Министерство финансов предложило обмен на 2 миллиарда долларов, увеличился на 0,24% из-за спроса тех, кто хочет зафиксировать прибыль и не примет биржу с участием большинства индексированных ценных бумаг, срок действия которых истекает в период с 2024 по 2028 год .

Конечно, искажения порождают другие, более сложные предприятия, такие как использование разрыва между разными долларами. Денежные средства с ликвидацией, произведенной с долей Banco Galicia, на 1,55% дороже доллара Европарламента. Этот «бигуди» делается большими руками, и в том объеме, который им удается, они получают значительную прибыль.

Между тем, облигации, используемые для торговли финансовыми долларами, росли неравномерно. AL30 увеличился на 1,35%, а GD30 - на 1,58%. Это привело к тому, что доллар Европарламента вырос на 60 центов до 190,6 доллара, а наличные с ликвидацией — на 15 центов до 193,15 долларов.

На оптовом рынке валюта выросла всего на 8 центов до 108,78 долларов, потому что Центральный банк цепляется за то, чтобы доллар продолжал отставать из-за внешнего конфликта, который вызывает резкий рост цен на сырьевые товары, стимулируя инфляцию в Аргентине и мире. По этому случаю Central приобрел 8 миллионов долларов США, которые были добавлены к резервам, которые закрылись на сумму 37 320 миллионов долларов США.

«Синий» после косвенного роста предыдущего дня упал на 1,50 доллара до 203 долларов.

Долговые облигации выросли на 4%, что привело к снижению странового риска на 40 единиц до 1834 базисных пунктов.

Фондовая биржа испытала колесо эйфории, поскольку мировые рынки закрылись отрицательно. Ведущий фондовый индекс S&P Merval увеличился на 3,50% при хорошем обороте в 1,487 миллиона долларов. Самыми заметными действиями стали Байма (+9,93%), Миргор (+7,47%) и Кресуд (+7,79%).

ADR - сертификаты холдинговых акций и ETF, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, - составили 3313 миллионов долларов в положительном раунде, где лучшее произошло через Cresud (+ 10,04%), Transportada Gas del Sur (+ 9,90%) и Central Puerto (+5,22%).

ETF, индексы, которые воспроизводят цены на сырьевые товары, фондовые рынки и облигации, а также другие активы, дали обзор рынков. EEM для стартапов потерял 1,9%, но Бразилия (EWZ) выросла на 0,5% из-за своей политики снижения налогов для привлечения инвестиций в долларах. Индекс USO, отражающий поведение нефти, потерял 1,8%, а более широкий XLE, потому что он представляет все, что относится к энергетике, вырос на 3,1%.

Вечером будущие овернайт рынки отразили опасения по поводу возможного повышения ставки на 0,25 пункта на следующей неделе в Соединенных Штатах и предупреждение Федеральной резервной системы о том, что в будущем эти повышения могут быть более жесткими, поскольку инфляция в США уже составляет 7,9% в год. Красные индексы Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq совпали с европейскими. Нефть не была определена, но газ вырос на 0,21%. Пшеница восстановила свою силу и выросла на 0,15%.

Пятница, как ожидается, будет суматошным днем для всех, потому что даже после одобрения соглашения с МВФ мы должны столкнуться с нестабильным миром на всех фронтах.

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