The Joshua Tree: U2 to No. 1, женщина, заказавшая песни, и продюсер, который почти удалил все кассеты

U2 Rattle and Hum - 1988

В середине марта 1987 года вышел альбом с обложкой, в которой преобладал черный цвет, а в центральной полосе - черно-белая фотография четырех участников в пустынном пейзаже. Ирландцы стремились завоевать Америку своим пятым альбомом. На запись преемника «Незабываемый огонь» ушло более трех лет. Но этот альбом перенесет их в другое измерение. U2, с появлением The Joshua Tree, стала самой большой группой в мире.

В ноябре 1985 года четверо из них встретились в доме барабанщика Ларри Маллен для работы над следующим альбомом. Они знали, что хотят преодолеть то, что делали раньше, что им нужно пересечь границу, чтобы не застопориться, чтобы лейбл продолжал доверять им и чтобы аудитория не разошлась. Но они были неспокойны. И они не хотели повторять формулу, которая работала для них до сих пор. На тех сессиях, на которых казалось, что они только прогревают двигатели, появились первые версии With or Without You, Red Hill Mining Town и Trip Trough Your Wires.

Через несколько месяцев они арендовали Danesmoate House, дом у подножия гор Уиклоу. Им было трудно убедить владельцев сделать это. Они считали, что это идеальная среда для создания и роста альбома. Там день за днем они работали над музыкальными фрагментами, которые каждый носил, пока они не стали бессмертными песнями, из которых состоит The Joshua Tree. Они попробовали некоторые вещи, а другие выбросили.

В этом месте они получили особый звук. Высокие потолки, многовековые стены стали особой декой. Еще одно отличие от предыдущего опыта: они записывались так, как будто они записывались вживую, причем все четверо из них находились в студии, а не каждый инструмент отдельно. Эта близость придавала композициям большую сплоченность.

Дом в Уиклоу был для них настолько особенным, что после колоссального успеха альбома его приобрел Адам Клейтон; в настоящее время он живёт в нём.

U2 с Кейтом Ричардсом, который заставил их слушать блюз и кантри. Ирландцы кружатся и играют повсюду с 1980 года. Взрыв произошел с этим альбомом (The Grosby Group)

Незабываемый огонь вышел тремя годами ранее и заставил их обостриться в критическом и общественном внимании. Он также дал им их первый скромный хит (не превышающий 30-е место) в США: Pride (In the Name of Love). Но принципиально, помимо постоянных гастролей, их продюсировали Даниэль Лануа и Брайан Ино. Прогресс в их звучании и в построении песен был очевиден. Но если бы предыдущий был сосредоточен на окружающей среде, в этом, его пятом альбоме, после трех лет зрелости, влияние было бы в основном оказано Соединенными Штатами. Они познакомились со страной во время гастролей и выступали везде, защищая свои предыдущие альбомы.

Долгое время два продюсера чередовались. Неделю был Лануа, другой Ино. Идея заключалась в том, что новые идеи будут постоянно появляться, а другие будут создаваться из работы других, не поддаваясь влиянию интимности процесса. Одним из самых экстремальных случаев, произошедших с Ино, было, без предупреждения остальных, стирание лент с помощью работы месяцев, чтобы заставить их начать с нуля. Мне показалось, что альбом пригодится, но чтобы получить доступ к другому, более высокому измерению, ему не хватало глубокой работы по переписыванию, а не просто исправлению мелких недочетов. К счастью, кто-то убедил его не делать этого.

Выход альбома претерпел несколько отсрочек. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы выпустить его в конце 1986 года, чтобы он стал одним из самых больших рождественских релизов. Но она не пришла. Лейбл Island установил крайний срок для них через несколько месяцев. Дата была неподвижной. Альбом должен был появиться в летучих мышах в марте 1987 года. Тур уже был разработан, и было принято слишком много обязательств. Они работали против времени, чтобы уложиться в сроки.

Они также вызвали Стива Лиллиуайта, чтобы достать ему в руки несколько песен, чтобы они могли добраться до радиостанций. В ночь перед сдачей мастера состоялась дискуссия между Лиллиуайт и The Edge, потому что гитарист хотел добавить несколько хоров к песне. Но времени больше не было. У них появился репертуар из более чем трех десятков новых песен. Боно предложил выпустить двойной альбом, но Ино и Лануа выступили против. Они хотели, чтобы великие песни были сосредоточены, а не были скрыты другими, более запоминающимися. И они были правы. Из оригинального списка они выбрали одиннадцать песен.

Обложка альбома с фотографией, сделанной Антонио Корбейном в пустыне Мохаве

Но они не согласились со своим заказом. Давайте вспомним, что это было время винила, прослушивания целых альбомов, а архитектура с каждой стороны была искусством сама по себе. Четыре участника знали только, что они хотят, чтобы Where The Streets Have No Names открыла сторону A и Mothers of Dissapeared (песня, посвященная матерям пропавших без вести, которая раскрывает наиболее политически преданный Боно), чтобы закрыть сторону Б. Они попросили певицу Кирсти МакКолл, которая была на исследование на то, что она жена Лиллиуайт, которая предложила заказ. Как только они увидели список, который она составила, все его приняли: Макколл в итоге решил порядок песен для одного из самых важных альбомов восьмидесятых.

Начало с преемственности Where the Streets Have No Name, I Still Haven No Found What I Looking For With You и With or Without You — одно из великих начинаний рок-истории; становится трудно представить себе множество трио более мощных песен для открытия альбома.

Это первое трио продолжает удивлять тридцать пять лет спустя. Если вы случайно слушаете их по радио, вы останавливаетесь и продолжаете удивляться, как в первый раз. Особого внимания заслуживает песня With or Without You, которая стала первой песней U2, достигшей вершины североамериканского рейтинга.

Они навязчиво работали над «Где улицы не имеют названия». Он постепенно трансформировался. «Сначала это выглядело так, будто Eye of The Tiger играет регги-группа», — говорит Боно. Они знали, что ключ был там, что звук альбома был зашифрован в этой песне. Брайан Ино подсчитал, что около 40% времени, проведенного в студии, было занято этой песней.

Оригинальное название альбома, которое они рассматривали при его планировании, было The Two Americas. Она возникла в результате этой дихотомии между напыщенными, впечатляющими и несколько легкомысленными Соединенными Штатами и глубиной, центром страны и ее корнями. По этой причине контакт Боно с Китом Ричардсом, Миком Джаггером и другими рок-великими во многом был связан с контактом Боно с Китом Ричардсом, Миком Джаггером и другими рок-великими, которые заставили его обратить внимание на блюз и кантри, жанры, которые до сих пор оставались незамеченными певцом. Все было пересечено ирландской музыкой, которую они слушали с детства и которая в то время достигла мейнстрима через Тепличные цветы и, в основном, Майка Скотта и Waterboys. Это сочетание влияний создаст коктейль, который соблазнит мир.

Дерево Джошуа, дерево Джошуа, подобное тому, которое вдохновило группу крестить свой альбом. Рич Фьюри/Гетти изображения/AFP

Еще один фундаментальный аспект заключается в том, что каждый из них повзрослел. Они уже не были подростками младше двадцати лет, которые не знали, какую музыку хотят писать, и которые записали Boy семь лет назад. Пол Дэвид Хьюсон оставил место Боно: персонажу, который встретил публику эпической атмосферой, безопасностью и великолепным голосом. Дэвид Хауэлл Эванс, уже без волос первых записей, трансформировался в The Edge.

Голос Боно в этой работе достигает своего пика. Крунер и оперный одновременно его выступления привносят в песни изящество, драматичность и эмоции. Он может чередоваться между громким и тусклым; слегка потрескавшийся, но мощный, кажется, движется к завоеванию мира.

И это то, чего добилось дерево Джошуа.

Для обложки они пригласили Стива Аверилла, художника-графика из Дублина, который отвечал за дизайн четырех предыдущих альбомов. Музыканты хотели, чтобы это был образ Соединенных Штатов. Аверилл прослушал полный альбом и идеи четверки и уехал в Соединенные Штаты на неделю раньше остальных в поисках локаций. Он сделал предыдущий выбор, и четыре U2 стартовали там вместе с ним и фотографом Антонио Корбейном. На автобусе в течение недели они путешествовали из пустыни Рино на крайний север Калифорнии. Они прошли через пустыни, долины и города-призраки. В каждом месте они проводили фотосессию, надеясь найти то, что им нужно. У них была идея, концепция, которой они руководствовались: сопоставление человека с природой.

Антонио Корбейн был фотографом, который запечатлел обложку «Дерева Джошуа в пустыне Мохаве» (The Grosby Group)

В пустыне Мохаве Корбейн рассказал им о дереве Джошуа, дереве Джошуа. Он сказал им, что именно так первые поселенцы называли эти запутанные деревья, красивые и устойчивые, с несколько тревожной аурой, которые рояли местность. Крещение возникло потому, что оно напоминало, что Иисус Навин поднял руки на небо, чтобы поговорить с Богом. В тот же вечер Боно сказал своим товарищам по команде, что название альбома должно быть The Joshua Tree. Все согласились. На следующий день, когда автобус пересек пустыню, Корбейн увидел дерево в одиночестве, посреди ниоткуда. Это то, что я искала уже более 24 часов. Они спустились вниз, провели короткую 20-минутную сессию и отправились в путь. Пятеро из них, фотограф и четыре музыканта, знали, что у них уже есть фотография обложки альбома.

Они знали, что нашли не только обложку своей новой работы, но и окончательное название.

Альбом был продан тиражом более 25 миллионов копий. Он выиграл две премии «Грэмми», несколько премий Brti Awards и MTV. Но в основном это сделало группу U2 самой важной группой в мире.

Последующий тур начался с 10 аншлаговых шоу в Соединенных Штатах, по пять на каждом побережье. Долгий отрезок в Европе и триумфальное возвращение в Северную Америку. 96 концертов в одиннадцати разных странах всегда с перегруженными возможностями. Они стали (непобедимой) стадионной группой во время своего первого гранд-тура.

И четверо из них были готовы ослепить и загипнотизировать толпу. Интенсивное, грандиозное, величественное и в то же время тонкое зрелище. В то время, когда синтезаторы и поп-песни восторжествовали, U2 покорил вершины рока вместе с The Joshua Tree. Это место хранило его в течение многих лет с его удивительными преобразованиями начала девяностых годов с Achtung Baby и Zooropa. Успех не заставил их уйти с пути риска.

