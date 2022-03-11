Иберо-американские левые обертывают Борича по прибытии на пост президента Чили

Вальпараисо (Чили), 11 марта Иберо-американские левые обняли бывшего студенческого лидера Габриэля Борича, который в пятницу занял пост президента Чили, став самым молодым президентом в истории страны. Среди президентов, присутствовавших на инаугурации на чилийском конгрессе, расположенном на побережье Вальпараисо, в 120 километрах к востоку от Сантьяго, был перуанский Педро Кастильо, который назвал Борька «братом». «Давайте объединимся не только историей наших народов, но и обязательствами и вызовами и в этих рамках мы хотим сказать ему, что у него есть наша поддержка», - сказал Кастильо Эфе после смены командования. Также перед СМИ после церемонии выступил аргентинец Альберто Фернандес, который признал, что у него есть «лучшие ожидания» от прибытия Борича в президентский дворец Ла Монеда, что представляет собой «большой толчок» для Латинской Америки. «Сегодня чилийцы должны быть очень счастливы, потому что они пережили моменты больших социальных потрясений и решили дискуссию с уважением к институционализированному, и это является заслугой (...) Это хорошо говорит о демократическом качестве страны», - добавил он. В 36 лет Борич также станет первым президентом, который не входит в два центральных блока, правивших страной с момента возвращения к демократии, и возглавит первое правительство с большим количеством женщин, чем мужчин в министерском кабинете, и самым левым со времен свергнутого Сальвадора Альенде. Критикуя неолиберальную модель, установленную во время диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990), бывший депутат обещает глубокую программу изменений, чтобы расширить роль государства в предоставлении основных услуг и построить государство всеобщего благосостояния, аналогичное европейскому, с экологическим, феминистским и регионалистский акцент. «Мы поздравляем нового президента Борича и народ Чили, с которым мы разделяем долгую историю борьбы и сопротивления в Латинской Америке. Мы уверены, что его инаугурация укрепит наши братские связи, создаст больше интеграционных мостов», - заявил боливийский правитель Луис Арсе в Twitter. Вице-президент правительства Испании Иоланда Диас, которая входила в состав делегации во главе с королем Фелипе VI и которая сказала, что «история примирилась с Чили», не пропустила назначение. «История примирилась с Чили и открывает двери в новое будущее. Проект большой страны, феминистки, с большинством женщин, множественного числа, экологов, в котором выделяется молодежь», - подчеркнула Эфе. Однако лидеры Никарагуа и Венесуэлы, с которыми Борич дистанцировался с тех пор, как приступил к президентской гонке и неоднократно критиковал, не были приглашены. «Я очень надеюсь, что эти новые левые станут новой альтернативой в Латинской Америке, потому что нам это нужно», — говорит никарагуанский писатель и бывший партизан-сандинист Джоконда Белли, один из главных противников режима Даниэля Ортеги. Белли был одним из приглашенных на инаугурацию вместе с другими представителями левых латиноамериканских стран, такими как кандидат от Колумбии Густаво Петро, бывший президент Бразилии Дилма Руссефф и бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера.