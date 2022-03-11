AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
пятница 11 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Человеческие популяции недавнего доисторического периода были тесно связаны

11 март 2022

Барселона (Испания), 11 марта Человеческие популяции недавней предыстории на Пиренейском полуострове, между концом неолита и началом бронзового века (3500 - 2300 лет до н.э.), имели прочные родственные связи, о чем свидетельствует исследование Каталонского института палеонтологии человека и Социальная эволюция (IPHES). Работа, опубликованная журналом «Археологические и антропологические науки», показывает, что популяции, проживавшие в период позднего неолита — энеолита и бронзы, в северо-восточной и северо-центральной частях полуострова были довольно однородными с точки зрения биологической и стоматологической морфологии. Исследование, проведенное Беатрис Гамарра, объясняет, что процесс неолитизации на полуострове был быстрым и достиг как прибрежных, так и внутренних районов, хотя и с дифференцированным воздействием вновь прибывшего населения в разных районах полуострова. В период позднего неолита и энеолита произошли важные социально-экономические и культурные изменения, например, в сетях коммерческого обмена и похоронных практиках. Древний анализ ДНК показал признаки вновь прибывших популяций на полуострове в эпоху неолита и снижение геномного разнообразия с конца неолита до начала бронзового века (2200—1200 гг. до н.э.), предполагая, согласно статье, «некоторую подвижность человеческих популяций и генов обмен между различными популяциями Пиренейского полуострова». Исследователи проанализировали останки зубов, которые служат биологическим подходом к высокому генетическому компоненту, поскольку их черты остаются неизменными с течением времени. Кроме того, в археологических записях было обнаружено много зубов. По словам палеонтологов, в местах, где человеческие останки кажутся фрагментированными, обожженными или смешанными, например, в коллективных захоронениях периода энеолита или где плохое сохранение ДНК из-за жаркого климата, например, затруднено генетическое исследование, поэтому зубы обычно являются наиболее подходящими инструментами. Исследования морфологии зубов в доисторических человеческих популяциях Пиренейского полуострова скудны, и в этом исследовании, в частности, проанализировано биологическое сродство человеческих популяций неолита и энеолита на севере полуострова с трехмерной морфологией одной из внутренних тканей зубы, соединение эмали с дентином. Результаты показывают, что популяции, жившие в поздний неолит-энеолит-энеолитический периоды и вплоть до бронзового века в северо-восточной и северо-центральной частях полуострова, были биологически очень однородными. По словам Гамарры, «несомненно, когда происходило перемещение культурных элементов, происходило также перемещение населения и, следовательно, возможность установления биологических связей друг с другом». Тем не менее, люди, которые были похоронены в Кан Садурни в Бегесе, Барселона, (северо-восток), имеют уникальную морфологию, которая, наряду с другими стоматологическими особенностями, отличает их от остальной популяции. В целом, по словам автора работы, «можно подумать, что эта популяция была особенно инбредной, без биологического обмена с другими окружающими популяциями». «Или, добавляет он, что они были частью группы, которая занимала определенную территорию, поскольку общие культурные элементы были найдены в других местах вблизи Кан-Садурни». По словам Гамарры, результаты не только способствуют дебатам о миграционных движениях, которые происходили в прошлом, но и демонстрируют использование внутренних тканей зубов в качестве альтернативного инструмента для исследований ДНК. «Не подвергая сомнению надежность последнего, метод, который мы используем в этой работе, неразрушающим образом приближает нас к установлению отношений биологического сходства и, следовательно, родства между древними населениями», — подчеркнул он. ШЕФ конец/мл/лмл

новости без цензуры