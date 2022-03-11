Человеческие популяции недавнего доисторического периода были тесно связаны

Барселона (Испания), 11 марта Человеческие популяции недавней предыстории на Пиренейском полуострове, между концом неолита и началом бронзового века (3500 - 2300 лет до н.э.), имели прочные родственные связи, о чем свидетельствует исследование Каталонского института палеонтологии человека и Социальная эволюция (IPHES). Работа, опубликованная журналом «Археологические и антропологические науки», показывает, что популяции, проживавшие в период позднего неолита — энеолита и бронзы, в северо-восточной и северо-центральной частях полуострова были довольно однородными с точки зрения биологической и стоматологической морфологии. Исследование, проведенное Беатрис Гамарра, объясняет, что процесс неолитизации на полуострове был быстрым и достиг как прибрежных, так и внутренних районов, хотя и с дифференцированным воздействием вновь прибывшего населения в разных районах полуострова. В период позднего неолита и энеолита произошли важные социально-экономические и культурные изменения, например, в сетях коммерческого обмена и похоронных практиках. Древний анализ ДНК показал признаки вновь прибывших популяций на полуострове в эпоху неолита и снижение геномного разнообразия с конца неолита до начала бронзового века (2200—1200 гг. до н.э.), предполагая, согласно статье, «некоторую подвижность человеческих популяций и генов обмен между различными популяциями Пиренейского полуострова». Исследователи проанализировали останки зубов, которые служат биологическим подходом к высокому генетическому компоненту, поскольку их черты остаются неизменными с течением времени. Кроме того, в археологических записях было обнаружено много зубов. По словам палеонтологов, в местах, где человеческие останки кажутся фрагментированными, обожженными или смешанными, например, в коллективных захоронениях периода энеолита или где плохое сохранение ДНК из-за жаркого климата, например, затруднено генетическое исследование, поэтому зубы обычно являются наиболее подходящими инструментами. Исследования морфологии зубов в доисторических человеческих популяциях Пиренейского полуострова скудны, и в этом исследовании, в частности, проанализировано биологическое сродство человеческих популяций неолита и энеолита на севере полуострова с трехмерной морфологией одной из внутренних тканей зубы, соединение эмали с дентином. Результаты показывают, что популяции, жившие в поздний неолит-энеолит-энеолитический периоды и вплоть до бронзового века в северо-восточной и северо-центральной частях полуострова, были биологически очень однородными. По словам Гамарры, «несомненно, когда происходило перемещение культурных элементов, происходило также перемещение населения и, следовательно, возможность установления биологических связей друг с другом». Тем не менее, люди, которые были похоронены в Кан Садурни в Бегесе, Барселона, (северо-восток), имеют уникальную морфологию, которая, наряду с другими стоматологическими особенностями, отличает их от остальной популяции. В целом, по словам автора работы, «можно подумать, что эта популяция была особенно инбредной, без биологического обмена с другими окружающими популяциями». «Или, добавляет он, что они были частью группы, которая занимала определенную территорию, поскольку общие культурные элементы были найдены в других местах вблизи Кан-Садурни». По словам Гамарры, результаты не только способствуют дебатам о миграционных движениях, которые происходили в прошлом, но и демонстрируют использование внутренних тканей зубов в качестве альтернативного инструмента для исследований ДНК. «Не подвергая сомнению надежность последнего, метод, который мы используем в этой работе, неразрушающим образом приближает нас к установлению отношений биологического сходства и, следовательно, родства между древними населениями», — подчеркнул он. ШЕФ конец/мл/лмл