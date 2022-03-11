В тот день, когда Заге собирался ударить Куаутемока Бланко за то, что он бросил в него нижнее белье

Двумя величайшими игроками в истории Club America являются два лучших бомбардира, Луис Роберто Алвес Заге и Куаутемок Бланко, которые возглавляют список бомбардиров и тех, кто долгое время жил в раздевалке в Coapa.

Хотя у них хорошая дружба, трения между ними не были странной ситуацией, поскольку в интимной обстановке раздевалки одним из самых трудных персонажей был сам Бланко, который характеризовался тяжелыми шутками со своими спутниками.

За раскрытие части этих подробностей отвечал Герман Вилла, компаньон двоих одновременно и выпустивший один из самых интимных анекдотов между двумя бомбардирами, который даже вызвал гнев Заге против Темо.

Куаутемок Бланко был игроком Америки в течение трех разных периодов (Фото: @PaseDeGooooool /Twitter)

Во время трансляции Picante Football много лет назад, когда Луис Роберто Алвес еще был членом группы комментаторов ESPN, Вилья был приглашен поговорить со всей группой во главе с Хосе Рамоном Фернандесом, где он упомянул, почему Загиньо хотел победить Куаутемока.

Он произнес эти слова, имитируя голос Зага, отличающийся особым бразильским акцентом, поэтому он вызвал смех у всех участников за столом, который был подчеркнут, когда он упомянул день, когда Луис Роберто достаточно, и угрожал «сломать мать».

Луис Роберто Алвес Заге пригрозил побить Куаутемока Бланко за шутки, которые он играл над ним в гримерке Америки (Фото: Instagram/ @lrzague)

Таким образом, личность Куаутемока Бланко была еще раз подтверждена в гримерках, так как они неоднократно упоминали, что он был одним из самых смешных игроков, шутников и тусовщиков Клуб Америка.

Куаутемок Бланко совпал с Заге в Орлах между 1992 и 1997 годами, прежде чем Куаух уехал в Некаксу на год, а Роберто уехал в Атлантиду. Последний больше не вернулся в команду и покинул учреждение с 192 новообращенными.

Заг — лучший бомбардир Америки со 192 баллами (Фото: Twitter/ @ResacaAmerica)

Среди заявлений и откровений, которые дал Заг, одним из самых выдающихся было время, когда он привел причины, по которым знаменитый Бар-Бар стал любимым ночным клубом американских игроков.

«По понедельникам тренировки не проводились, поэтому можно было спокойно расслабиться. По воскресеньям в любом уголке этой планеты обычно не так много мест, где можно выйти, отпраздновать, стать чемпионом или жить вместе, поболтать», - сказал лучший бомбардир azulcrema, который подробно рассказал о ночном клубе в выступлении, опубликованном на YouTube-канале Луиса Гарсии.

Более подробную информацию об этой истории можно найти в этом сборнике, подготовленном Infobae México, в котором указаны дополнительные причины предпочтение команды в этом ночном клубе.

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