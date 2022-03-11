В тот день, когда Заге собирался ударить Куаутемока Бланко за то, что он бросил в него нижнее белье

Двумя величайшими игроками в истории Club America являются два лучших бомбардира, Луис Роберто Алвес Заге и Куаутемок Бланко, которые возглавляют список бомбардиров и тех, кто долгое время жил в раздевалке в Coapa.
Хотя у них хорошая дружба, трения между ними не были странной ситуацией, поскольку в интимной обстановке раздевалки одним из самых трудных персонажей был сам Бланко, который характеризовался тяжелыми шутками со своими спутниками.
За раскрытие части этих подробностей отвечал Герман Вилла, компаньон двоих одновременно и выпустивший один из самых интимных анекдотов между двумя бомбардирами, который даже вызвал гнев Заге против Темо.
Во время трансляции Picante Football много лет назад, когда Луис Роберто Алвес еще был членом группы комментаторов ESPN, Вилья был приглашен поговорить со всей группой во главе с Хосе Рамоном Фернандесом, где он упомянул, почему Загиньо хотел победить Куаутемока.
Он произнес эти слова, имитируя голос Зага, отличающийся особым бразильским акцентом, поэтому он вызвал смех у всех участников за столом, который был подчеркнут, когда он упомянул день, когда Луис Роберто достаточно, и угрожал «сломать мать».
Таким образом, личность Куаутемока Бланко была еще раз подтверждена в гримерках, так как они неоднократно упоминали, что он был одним из самых смешных игроков, шутников и тусовщиков Клуб Америка.
Куаутемок Бланко совпал с Заге в Орлах между 1992 и 1997 годами, прежде чем Куаух уехал в Некаксу на год, а Роберто уехал в Атлантиду. Последний больше не вернулся в команду и покинул учреждение с 192 новообращенными.
Среди заявлений и откровений, которые дал Заг, одним из самых выдающихся было время, когда он привел причины, по которым знаменитый Бар-Бар стал любимым ночным клубом американских игроков.
«По понедельникам тренировки не проводились, поэтому можно было спокойно расслабиться. По воскресеньям в любом уголке этой планеты обычно не так много мест, где можно выйти, отпраздновать, стать чемпионом или жить вместе, поболтать», - сказал лучший бомбардир azulcrema, который подробно рассказал о ночном клубе в выступлении, опубликованном на YouTube-канале Луиса Гарсии.
Более подробную информацию об этой истории можно найти в этом сборнике, подготовленном Infobae México, в котором указаны дополнительные причины предпочтение команды в этом ночном клубе.
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