Правительство Кубы признает увеличение задержек с доставкой посылок

Гавана, 11 марта Министерство транспорта Кубы (Mitrans) признало в эту пятницу увеличение средней задержки доставки международных посылок, объем которых также увеличился в три раза в 2021 году из-за пандемии. Согласно официальным данным, за последние шесть месяцев (сентябрь-февраль) количество некоммерческих пакетов с задержкой более чем на 30 дней увеличилось на 43 процента, сообщил на пресс-конференции представитель Mitrans Марко Бермудес. Кроме того, поставки увеличились с 1,9 миллиона в 2018 году до 6,7 миллиона в прошлом году, увеличившись более чем на 250%, прокомментировал Бермудес, выступая на совещании по логистике перевозок, которое пройдет с этой пятницы по субботу в столичном Дворце Конвенций. В мероприятии, спонсируемом Министерством транспорта под названием «Совещание по управлению судоходной логистикой», принимают участие представители национальных и международных логистических операторов. Эти компании, известные на Кубе как «временные» и классифицируются как крупные (Correos de Cuba, Aerovaradero и Transcargo); средние (таможенное агентство компании Palco and Cubapack); и малые (Cubanacán Express). Частные агентства, базирующиеся в США, также работают на острове, в основном, которые, поскольку у них нет государственного контракта, должны обрабатывать свои поставки через третьи страны, что влечет за собой более высокие затраты и задержки, сообщает официальная газета Granma. Жалобы пользователей этих услуг почти всегда связаны с проблемами, связанными с задержкой и дезорганизацией доставки посылок, и кубинские власти обвиняют, среди прочего, в неправильной идентификации пакетов клиентом.