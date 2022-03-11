Лагерь снова отказался от экспортных ограничений и возможного увеличения удержаний

В ожидании рассмотрения в Палате депутатов законопроекта об агропромышленном развитии Аргентинский агропромышленный совет (CAA) вчера провел новое пленарное заседание, на котором были согласованы приоритеты различных рабочих групп и обновлена повестка дня вопросов на этот год. Кроме того, встреча послужила знаком единства после ухода из пространства трех подразделений, входящих в состав Стола связи.

В ходе встречи члены Совета выразили удовлетворение готовностью различных парламентских блоков одобрить соглашение о рефинансировании долга с Международным валютным фондом. «Сценарий дефолта был бы смертельным ударом по производственной и экспортной матрице сектора», - говорится в заявлении лидеров.

Они также выразили сожаление по поводу нынешнего сценария нападения России на Украину. «Конфликт означает большую ответственность и создает новые проблемы для роли Аргентины как глобального поставщика продовольствия и энергии. Чтобы противостоять им, нам нужно вместе работать над среднесрочной и долгосрочной национальной стратегией, которая позволит нам достичь 100 миллиардов долларов в год в экспорте», - добавили они.

Во времена максимальной напряженности в отношениях правительства с сельскохозяйственным сектором УГА вновь заявило о своем неприятии всевозможных ограничений на экспорт агропромышленных секторов и возможного повышения ставок экспортных пошлин, известных удержаний. В этой связи мы должны помнить о дискомфорте сельской местности в связи с официальным вмешательством в экспорт мяса, кукурузы и пшеницы, а также из-за реализации трастов по субсидированию цен на различные продукты, потребляемые на внутреннем рынке. Руководители Группы по связям определили эти механизмы как «скрытое удержание», которое затрагивает первичный сектор.

Повестка дня

Что касается повестки дня вопросов, предложенных Советом для обсуждения с национальными должностными лицами, приоритетами будут внесение улучшений и достижение одобрения проекта агропромышленного развития, который способствует ряду фискальных льгот для повышения уровня производства. Инициатива правительства Альберто Фернандеса не включает в себя обсуждение вопроса о задержаниях. Однако в агропромышленном пространстве они подтвердили свое обязательство продолжать работу по их ликвидации для некоторых региональных экономик, которые остались нерешенными, а также график постепенного снижения до их ликвидации для зерновых, масличных и мясного комплекса.

С другой стороны, будет поощряться разработка законопроекта о сельскохозяйственных рисках, который должен носить федеральный характер и охватывать все сельскохозяйственные производства. Кроме того, Совет будет пропагандировать рекомендации в отношении надлежащей гендерной практики и программ обучения навыкам руководства.

Что касается инфраструктуры, то УГА предлагает федеральную программу сообщения в сельских районах национального масштаба для разработки логистической и транспортной политики, которая облегчает экспортные операции и которая включает решения для морского транзита контейнеров, тендера на водные пути, доступа к портам, железнодорожной системы грузовых и наземных перевозок.

Наконец, пространство, состоящее из более чем 60 субъектов агропромышленной цепочки, будет продвигать долгосрочные стратегии для повестки дня в области изменения климата, включая законопроект о парламентской повестке дня, влияющий на производственные системы, такие как проект надлежащей сельскохозяйственной практики, среди прочего.

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