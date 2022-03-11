Фондовая биржа Буэнос-Айреса закрылась снижением на 1,42%

Буэнос-Айрес, 11 марта Индекс S&P Merval акций ведущих компаний, котирующихся на фондовой бирже Буэнос-Айреса, закрылся в пятницу на 1,42% до 88 999,06 пункта. Со своей стороны, общий индекс S&P BYMA закрыл день на отметке 3 737 900 единиц со снижением на 1,46%. Оборот акций составил 1 238,5 миллиона песо (около 11,3 миллиона долларов), с балансом 17 увеличений, 18 сокращений и 12 неизменных акций в общей панели. Среди лидеров больше всего выросли акции Сосьедад Комерсиаль дель Плата (3,91%), Cresud (1,63%) и Grupo Financiero Valores (1,37%). Напротив, больше всего упали роли Pampa Energía (-5,27%), Banco Macro (-4,08%) и Holcim (-2,87%). Между тем, средний показатель аргентинских государственных ценных бумаг вырос в среднем на 2% в долларовых котировках, в то время как индекс странового риска Аргентины упал на 2,1 процента до 1796 базисных пунктов. На валютном рынке цена в долларах оставалась стабильной в государственном Banco Nación, где она закрылась на уровне 108 песо для покупки и 114 песо для продажи населению, в то время как на оптовом рынке она выросла на одиннадцать центов и закрылась на уровне 108,88 песо за единицу для продажи. Со своей стороны, цена американской валюты на неформальном рынке упала на один песо и закрылась на уровне 202 песо за единицу. Между тем, так называемые «финансовые доллары» в этот день продемонстрировали снижение. Доллар, «рассчитанный на ликвидацию» (CCL, который состоит из покупки акций или облигаций на местном уровне с аргентинскими песо и их продажи в долларах на Уолл-стрит) упал на 5% до 190 песо за единицу. В то время как «доллар фондовой биржи» или «доллар европарламента» (который достигается за счет покупки активов, торгуемых как в песо, так и в долларах, оплачиваемых в песо при покупке и продаже в долларах на аргентинском фондовом рынке) упал на 4,6% до 187,33 песо за единицу. ШЕФ ВД/ЮРХ