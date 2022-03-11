«Box Challenge»: это первые любовные интересы на конкурсе

Второй сезон «The Box Challenge», который проходит в Кундинамарке, Колумбия; с момента премьеры прошло три эпизода, и уже четыре участника приговорены к Death Challenge и две команды без еды и услуг. Однако, помимо физических испытаний, вызывающие люди находят места для создания дружеских, любовных или даже сопернических связей.

В последнем эпизоде команды Beta (синий), Alpha (фиолетовый), Gamma (оранжевый) и Omega (розовый) встретились в первом испытании Judgment and Service Challenge в «Радужной коробке», где проходят воздушные испытания. Бета финишировала на первом месте и заняла все услуги, в то время как Альфа должна была выбрать только одну, и они сохранили газ; для двух других команд ничего не осталось.

После теста в домах у каждой команды были моменты отдыха, и были вопросы о том, кого они считают наиболее привлекательными, и о некоторых подходах, которые были очевидны в первые дни. В первой мере члены Беты усомнились в Карбальо, почему мужчина Омега казался ему наиболее привлекательным.

25-летний атлетический маркиста указал, что больше сосредоточился на Оссе, из команды Росадо, которая является фитнес-моделью из Антьокии. Но его товарищи по команде раздражали его, указывая, что ему, похоже, нравится Скирла, полицейский, который является тренером по борьбе с похищениями, или отец Торвич, религиозный, который выделялся своими танцевальными шагами.

Со своей стороны, в доме Gamma Скирла призналась, что вначале чувствовала «чувственную химию» с Эстефани; однако она была одной из исключенных из конкурса при создании дома Omega. Со своей стороны, Малеха спросил Алеху, не дал ли Хуан Пабло, когда он был частью команды «Гамма», «дал ли он вам что-нибудь, записку?»

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Со своей стороны Алеха ответил, что «нет, нечего смотреть» и добавил, что «на самом деле ему нравится другое (смеется)». По словам участницы, ныне член Omega, представляющая Boyacenses и Crossfitter, заинтересована в Dani, другом Boyacense, занимающемся функциональными тренировками; однако она входит в бета-команду.

Всего было три пары, которые появились и вернулись в середине первого сезона Challenge в «городе Кахас»; однако только две из них продолжили программу. С начала программы в 2021 году зрители внимательно относились к отношениям между «Моно» и Кароль, которая, несмотря на то, что была из разных команд, жила историей любви.

Толименсы знали друг друга с тех пор, как до Вызова у них были отношения, которые закончились, но пепел снова воспламенился в соревновании; однако в конце шоу пара снова разошлась.

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С другой стороны, существует связь между «Гало», победителем Вызова 2021 года, и «Мадридом», финалистом. Оба они начали работать в команде Omega и стали очень близкими друзьями. Отношения между llanero и paisa начались, когда программа закончилась, и в настоящее время у них есть отношения на расстоянии, в то время как оба продолжают жить в своих городах.

Наконец, больше всего удивили отношения Паолы, победительницы Вызова 2021 года, с Гаго, который стал финалистом конкурса Superhuman Challenge 2017 года. Споры по поводу этих отношений возникли из-за того, что в программе 2017 года спортсмен познакомился с Валентиной, и оттуда они стали парой; но в середине Вызова 2021 года он встретил Паолу и, когда вышел, прекратил отношения с Валентиной.

В настоящее время Гаго и Паола помолвлены, так как он попросил ее выйти за него замуж во время поездки в Сан-Андрес, которую они оба взяли и ждут своего первого ребенка.

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