Битва, которую снял Панчо Вилла за Голливуд: 8 камер, безупречная униформа и печать за 25 000 долларов

История Панчо Виллы также подверглась восторгу этой истории, потому что многие события, которые он снял в своей жизни, существует не одна версия. Он сказал, что для него война началась со дня его рождения. У него были две сестры, Мартина, которые, по его словам, были очень трудолюбивыми. Она уже была брачного возраста, и у нее не было недостатка в кандидатах. Другая его сестра, Мариана, была самой молодой и самой красивой. Одна из легенд гласит, что однажды, оставшись в одиночестве на ранчо, приехали два Рурала с просьбой воды и в итоге похитили ее. Девочка покончила с собой. Ее брат Хосе поклялся отомстить и убил похитившего ее лейтенанта. Другая версия гласит, что насильник был сыном фермера и что он тоже отомстил, но его сестра не умерла. Правда заключалась в том, что 16-летний Хосе Доротео Аранго Арамбула бежал в Чиуауа — «потому что в то время не было справедливости для бедных», некоторые оправдывали это — и название было изменено: его стали называть Панчо Вилья.

Он присоединился к группе бандитов, возможно, во главе с неким Франсиско Виллой, который, смертельно ранив, назвал его своим преемником и поэтому тот, кто будет одним из лидеров мексиканской революции, принял имя собственного вождя. У него были горы, которые он знал наизусть своим идеальным убежищем.

Он родился в Сан-Хуан-дель-Рио, Дуранго 5 июня 1878 года. Когда он был совсем молод, он украл скот и в 1910 году, когда ему рассказали о политике, он принял дело Франсиско Мадеро против диктатора Порфирио Диаса, находившегося у власти с 1877 года до его свержения в ноябре 1910 года, когда началось то, что называлось мексиканской революцией.

Его популярность со времен, когда он раздавал награбленное среди тех, у кого было меньше всего, привела его к тому, что он организовал армию в своем местном чихуахуа, и он сам дисциплинировал это. Солдаты любили и уважали его.

Он не умел ни читать, ни писать, за короткое время, когда он занимал пост губернатора Чиуауа, он читал документы; он ненавидел алкоголь, приписывая происхождение большинства мужских проблем, до такой степени, что в период с 1913 по 1914 год он наложил сухой закон на свою армию.

Вилла станет военным ориентиром на севере страны и вскоре получит высокую популярность и прозвище «северный кентавр». Он достиг рекорда, будучи единственным мексиканцем и латиноамериканцем, кричавшим «Viva México! Пусть гринго умрут!» вторгся в Соединенные Штаты в марте 1916 года.

Панчо Вилья был женат более 20 раз. Здесь он позирует со своей женой Луз Коррал, единственной, с которой он объединился гражданскими и церковными.

« Крепкий, румяный, с широким ртом с толстыми губами, которые всегда улыбаются, показывая желтоватые зубы и большие, как зерна кукурузы; он берет техасскую половину головы, назад. Две кобуры обхватывают его талию, а две другие скрещивают его грудь к сумке через плечо», - воспроизводит Пако Тайбо II описание, сделанное романистом Франсиско Уркизо.

Mutual Film Corporation, управляемая Гарри Эйткеном, предложила ему подписать контракт на 25 тысяч долларов — небольшое состояние на то время — и 20 процентов кассовой выручки на съемки двух фильмов. Один о битве при Одзинаге и другой более биографический, где лидер сам сделал бы себя во взрослую жизнь, которая называлась бы «Жизнь генерала Виллы». Актер Рауль Уолш, который станет режиссером приключенческих фильмов, сыграл бы главного героя еще в юности. Продюсером был Фрэнк Тейлер.

Другая версия утверждает, что именно люди Виллы вступали в контакт с операторами, которые записывали факты поимки Хуареса и предлагали снять фильм своему начальнику. Виллистам потребовались средства для продолжения военной кампании.

Рекламный плакат к фильму, в котором предполагается, что General Villa снимался в действии.

Контракт был подписан 5 января в тогдашнем приграничном городе Эль-Пасо представителями военного лидера. Два дня спустя «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на своей обложке новости о новом аспекте для тех, кто был харизматичным лидером, а для других - «величайшим позором человечества двадцатого века».

Продюсерская компания предоставила Вилле и его сотрудникам подходящую униформу, которую следует носить только во время съемок. В фильме были представлены природные пейзажи, а также места, предназначенные для немого фильма «Рождение нации», военной драмы, действие которой разворачивается во время войны за отделение, снятой в 1915 году.

Характерный образ мексиканского лидера, когда бой Одзинаги закончился и он направлялся на юг.

Говорят, что Вилья обязался вести сражения с 9 утра до 5 вечера, чтобы использовать солнечный свет, и что ему пришлось изменить стратегии в соответствии с художественными целями фильмов. Реальность отрицала этот факт, поскольку бой в Оджинаге был днем и поздно ночью.

Мексиканский лидер отремонтировал вагон в своем поезде, где останавливались операторы. Виллисты отвечали за их питание и обеспечение безопасного поведения, чтобы они могли свободно работать, хотя они находились под военным приказом Виллы.

В битве при Одзинаге, сражавшейся 10 января 1914 года, Mutual провел восемь операторов и двух фотографов. Но этот бой оказался совсем не тем, чего ожидали операторы, поскольку после тяжелой стрельбы и последующего натиска виллистов федералы воспользовались ночью и бросились через Рио Браво, чтобы спасти свои жизни. Вилла обеспечила себе северную границу.

Фильм, рассказывающий о его жизни, вышел на экраны 9 мая того же года в Нью-Йорке. Он получил приемлемый прием со стороны общественности. Помимо того, что было записано об этой борьбе, больше не было фильмов, так как в Соединенных Штатах они больше не видели мексиканскую революцию такими добрыми глазами.

Из этих немых фильмов сохранились небольшие фрагменты. Некоторые из них записывали ужасы войны, такие как солдаты, которые в конечном итоге были изуродованы, заключенные, которые выкапывали свои собственные могилы перед казнью, и умирающие люди, погибшие от гангрены.

Этот материал, ценное свидетельство истории Мексики, был почти весь утерян. Дело в том, что когда немые пленки потеряли свою коммерческую ценность, эти 35-миллиметровые рулоны сжигались, чтобы извлечь один из их компонентов, серебро.

Панчо Вилья и его спутники лежат изрешеченными после попадания в засаду. Вилла, непредсказуемая, все еще была опасна. (Фото: твиттер/ @HistoriaPedro)

«Я хотел бы работать на своей небольшой ферме, выращивать скот и сажать кукурузу. Я думаю, было бы здорово помочь Мексике стать счастливым местом», — признался Вилья журналисту и писателю Джону Сайласу Риду, автору книги «Мексиканский повстанц». Но его тоски были отрезаны 20 июля 1923 года, когда он был убит в засаде, когда ехал в своей машине на семейной вечеринке в Паррале. Ему исполнилось 45 лет в течение месяца.

Со своей стороны, Mutual продолжит вести бизнес. В 1916 году он нанимал бы за 670 тысяч долларов в год к акту момента, Чарльза Чаплина, чтобы снять дюжину фильмов. Шоу должно было продолжаться.

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