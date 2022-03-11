Арсенал картеля Синалоа: ракетные установки, оружие войны и миллионы пуль

Огневая мощь наркоторговцев была замечена в захватах винтовок, используемых в войне различными армиями и террористами, что соответствует уровню убийц из картеля Синалоа, которые могут приобрести миллионы боеприпасов, десятки длинных пушек, взрывчатых веществ и даже ракетных установок.

Ранее в этом месяце федеральные власти сообщили об исторической уверенности в наличии пуль, достаточных для ведения боя в течение нескольких недель, и на сегодняшний день им едва удалось учесть 3 миллиона 25 500 снарядов, закупленных в Соединенных Штатах салазарами, которые подчиняются Chapitos и/или Несовершеннолетние.

До 10 марта Секретариат национальной обороны (Седена) и Генеральная прокуратура (FGR) не классифицировали калибры, изъятые в четырех конспиративных квартирах в Навохоа, Сонора, также называемых наркоскладами. Но они уверены в чем-то, их приобрела фракция, которая отвечает сыновьям Хоакина Гусмана Лоэры, Эль Чапо.

Хотя лидер картеля Синалоа остается лидером на протяжении десятилетий Исмаэль Замбада Гарсия, захват 1 и 2 марта был направлен на снабжение сил Овидио Гусмана Лопеса, Ивана Арчивальдо Гусмана Саласара, Хесуса Альфредо Гусмана Салазара и Хоакина Гусмана Лопеса, согласно данным, представленным главой Седены генералом Луисом Кресенсио Сандовалем.

undefined

Однако те же члены преступной группы транслировали запись во время патрулирования улиц Гуамучиля, Синалоа, где находится их бастион с середины 1980 года. На снимках изображены убийцы, перепутанные в военную одежду, шлемы и тактические жилеты, слушая забег наркоманов. Но среди этой обычной одежды выделяется легкое противотанковое оружие M136 AT4.

По сообщениям армии и ФГР, в Соноре было сохранено 188 единиц оружия, из них 150 — это крупнокалиберные винтовки и 38 — эскадрильи. Такие же были произведены в США, как и в Австрии, Хорватии, Испании, Италии, Турции, Польше, России, Бельгии, Румынии и Сербии.

undefined

В докладе освещаются четыре винтовки 50 калибра, две винтовки Amet одинаковой величины; в дополнение к 50 длинномерным орудиям калибра 7,62, 5,56 мм и 0,308 мм, а также 45 карабинов калибра 5,56 мм. Все, что сделано в Америке.

Barrett .50 считается самой мощной винтовкой в мире. Он бурит бронированные конструкции и даже цемент и способен сбивать самолеты. Мощное оружие войны весит 4 килограмма. Он измеряет 1,5 метра и скорость на выходе 854 м/с, стреляет 70 пуль в минуту с дальностью 2500 метров.

Информация в разработке...



































