Арсенал картеля Синалоа: ракетные установки, оружие войны и миллионы пуль

Огневая мощь наркоторговцев была замечена в захватах винтовок, используемых в войне различными армиями и террористами, что соответствует уровню убийц из картеля Синалоа, которые могут приобрести миллионы боеприпасов, десятки длинных пушек, взрывчатых веществ и даже ракетных установок.
Ранее в этом месяце федеральные власти сообщили об исторической уверенности в наличии пуль, достаточных для ведения боя в течение нескольких недель, и на сегодняшний день им едва удалось учесть 3 миллиона 25 500 снарядов, закупленных в Соединенных Штатах салазарами, которые подчиняются Chapitos и/или Несовершеннолетние.
До 10 марта Секретариат национальной обороны (Седена) и Генеральная прокуратура (FGR) не классифицировали калибры, изъятые в четырех конспиративных квартирах в Навохоа, Сонора, также называемых наркоскладами. Но они уверены в чем-то, их приобрела фракция, которая отвечает сыновьям Хоакина Гусмана Лоэры, Эль Чапо.
Хотя лидер картеля Синалоа остается лидером на протяжении десятилетий Исмаэль Замбада Гарсия, захват 1 и 2 марта был направлен на снабжение сил Овидио Гусмана Лопеса, Ивана Арчивальдо Гусмана Саласара, Хесуса Альфредо Гусмана Салазара и Хоакина Гусмана Лопеса, согласно данным, представленным главой Седены генералом Луисом Кресенсио Сандовалем.
Однако те же члены преступной группы транслировали запись во время патрулирования улиц Гуамучиля, Синалоа, где находится их бастион с середины 1980 года. На снимках изображены убийцы, перепутанные в военную одежду, шлемы и тактические жилеты, слушая забег наркоманов. Но среди этой обычной одежды выделяется легкое противотанковое оружие M136 AT4.
По сообщениям армии и ФГР, в Соноре было сохранено 188 единиц оружия, из них 150 — это крупнокалиберные винтовки и 38 — эскадрильи. Такие же были произведены в США, как и в Австрии, Хорватии, Испании, Италии, Турции, Польше, России, Бельгии, Румынии и Сербии.
В докладе освещаются четыре винтовки 50 калибра, две винтовки Amet одинаковой величины; в дополнение к 50 длинномерным орудиям калибра 7,62, 5,56 мм и 0,308 мм, а также 45 карабинов калибра 5,56 мм. Все, что сделано в Америке.
Barrett .50 считается самой мощной винтовкой в мире. Он бурит бронированные конструкции и даже цемент и способен сбивать самолеты. Мощное оружие войны весит 4 килограмма. Он измеряет 1,5 метра и скорость на выходе 854 м/с, стреляет 70 пуль в минуту с дальностью 2500 метров.
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