Айгнер, паралимпийская семья лыжников-чемпионов

Editorial Sports, 11 марта Йоханнес и Барбара близнецы и в возрасте 16 лет являются самыми младшими из семьи Айгнер, сага о спортсменах, которые собирают медали на Паралимпийских играх в Пекине для австрийской делегации. Близнецы страдают нарушениями зрения с рождения из-за врожденной катаракты матери, как и их старшая сестра Вероника, которая конкурирует с другой сестрой, Элизабет, в качестве ориентира. Четыре брата, которых объединяет страсть к лыжным гонкам, приехали в Пекин после триумфа на последнем чемпионате мира в Лиллехаммере (Норвегия) в январе прошлого года с несколькими чемпионскими титулами. В китайском городе 19-летняя Вероника вместе со своей сестрой Элизабет выиграла золото в гигантском тесте в категории слабовидящих. В том же тесте Барбара, 16 лет, повесила бронзу со своим гидом Кларой Сикорой, когда дошла до финиша на семь секунд позади старшей сестры. Йоханнес Айгнер дважды слушал гимн Австрии в Пекине, который в 16 лет стал одной из сенсаций Игр. В четырех гонках, в которых он участвовал, он поднялся на подиум, две из них на вершину в гиганте и низшей лиге. В суперкомбинации он выиграл серебро и супергигантскую бронзу. Всегда со своим верным оруженосером, его гидом Маттео Флейшманом. «Я самая гордая мать», — говорит Петра, страсть которой к горным лыжам разделяет ее муж Кристиан. Оба передали его своим пятерым детям, когда они выросли в Глоггнице, небольшом городке примерно в часе езды от Вены. Для Йоханнеса все, что он переживает в 16 лет, просто невероятно. «Это первые Паралимпийские игры для всех нас, и мы выигрываем просто невероятно». Ясно, что Пекин всегда будет городом-талисманом для семьи Айгнер, чья страсть к спорту привела к появлению корсажа медалей на зимних Паралимпийских играх, где они вошли в историю, написав свое имя золотыми буквами в альбоме чемпионов.