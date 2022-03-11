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Россия

Южноамериканский кубок 2022 года закрывает первый этап первой фазы без серьезных потрясений

11 март 2022

Падение Nacional de Paraguay, финалист Кубка Либертадорес 2014 года и безголевая ничья между колумбийцами La Equidad и Junior выделились в этот четверг на закрытии первого этапа Кубка Судамерикана 2022 года.

Парагвайская «Академия», в нерабочее время во внутреннем прокате, была удивлена в Асунсьоне скромной Guaireña, командой из внутренних районов страны, которая предпоследней в местной Апертуре занимает предпоследнее место в местной Апертуре с победой 1:0.

Антонио Марин на 53-й минуте забил победный гол, оставив путь к возвращению в следующий четверг в столице Парагвая.

В Боготе столичные La Equidad и Junior, финалист южноамериканского чемпионата в 2018 году, согласились на 0:0 в слабом матче. Матч-реванш состоится в Карибском Барранкилье также в следующий четверг.

В поединке между боливийцами Хорхе Вильстерманн, знающий международную сцену, без неудач обыграл Гуабиру со счетом 4:0 в Кочабамбе, оставив пропуск на групповой этап из-за отсутствия матча-реванша в Монтеро.

Голы за клуб «Авиадор» забили Хавьер Сангинетти (24), Андрес Чавес (38) и Серхио Энрике Франсиско (54 пенальти) и Родриго Варгас (90+1).

В прошлом сезоне в венесуэльском футболе клуб «Херманос Кольменарес» вышел на широкую дверь в своем первом международном присутствии, победив Депортиво Ла-Гуайра со счетом 2:0 в Баринасе.

Сесар Магаллан (44) и Вильмар Гонсалес (55 лет) позаботились о голах «Голубого циклона», который прибудет с полными карманами на матч-реванш в Каракасе в следующий четверг.

— Результаты первого матча первого этапа Кубка Южной Америки 2022 года

- вторник:

В Мериде: студенты Мериды (Венесуэла) - Митрополиты (Венесуэла) 0-2

В Санта-Крус: Королевский парк (BOL) - Ист Ойл (BOL) 2-3

В Асунсьоне: Соль де Америка (ПАР) - Генерал Кабальеро (ПАР) 0-3

Куско: Сьенсиано (PER) - Мелгар (PER) 1-1

В Чиллане: Нюбленсе (ЧИ) — Унион Ла Калера (ЧИ) 0-0

- среда:

Монтевидео: Ливерпуль (URU) - Ривер Плейт (URU) 0-1

В Амбато: Мушук Руна (ЭКЮ) — Лига Кито (ЭКЮ) 0-2

В Уанкайо: Аякучо (PER) - Спорт Бойз (PER) 2-0

Медельин: Независимый Медельин (COL) - Америка де Кали (COL) 2-1

- четверг:

Сантьяго: Испанский союз (CHI) - Антофагаста (CHI) 1-2

Асунсьон: Насьональ (ПАР) - Гуайренья (ПАР) 0-1

В Баринасе: Колменарес Бразерс (Венесуэла) — Депортиво Ла-Гуайра (Венесуэла) 2-0

В Кочабамбе: Хорхе Вильстерманн (БОЛ) — Гуабира (БОЛ) 4-0

В Боготе: Эквити (COL) - Юниор (COL) 0-0

В Манте: Дельфин (ЭКЮ) — 9 октября (ЭКЮ) 1-1

Монтевидео: Уондерерс (УРУ) - Серро Ларго (URU) 2-1

кл

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