Таиланд делает ставку на марихуану

Бангкок, 11 марта Таиланд с историей жестокости в отношении употребления наркотиков стал в 2019 году одной из стран-пионеров в Азии, разрешивших употребление марихуаны в медицинских целях. В этом году он сделал еще один шаг, начав декриминализацию рекреационного каннабиса, постепенно, но твердо придерживаясь рынка с большим потенциалом. Ожидается, что к 2024 году индустрия каннабиса достигнет 661 миллиона долларов (605 миллионов евро) в Таиланде, согласно данным исследовательской организации «Запрет Партнерс», которая добавляет, что в Азии около 86 миллионов человек потребляют марихуану в год с высоким ростом медицинского каннабиса. Многие предприятия в Таиланде, от небольших магазинов до средних компаний, присоединились к легальной марихуане, о чем свидетельствует увеличение числа ресторанов и кафе, предлагающих напитки и блюда, содержащие листья марихуаны, в которых нет тетрагидроканнабинола (ТГК), психоактивного вещества завод. «Я думаю, что это хороший знак для местной индустрии каннабиса. В то время как крупные компании будут иметь преимущества, такие средние предприятия, как мы, также выиграют от расширения рынка», — говорит Воррапат Артмангкорн, соучредитель пищевой компании Treekings OG. «Молодежь и иностранные туристы — наша основная целевая аудитория (...) Мы продаем желе, шоколад, мороженое и попкорн, приготовленные из листьев марихуаны в качестве ингредиента», — добавляет тайский предприниматель. ЧАСТИЧНАЯ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ Таиланд был одной из первых стран, легализовавших медицинский каннабис в Азии после Израиля и Южной Кореи. Реализация идет медленно, хотя страна предпринимает значительные шаги, такие как декриминализация марихуаны в феврале прошлого года при условии, что в ней содержится менее 0,2% ТГК. Это постановление вступит в силу через 120 дней после его публикации в Royal Gazette, официальном издании Thai Gazette, 8 февраля. После основания первого медицинского исследовательского института каннабиса вместе с клиникой в Таиланде Университет Рангсит три года назад запустил новую учебную программу по марихуане для подготовки будущих экспертов в этом растущем секторе. Декан факультета сельскохозяйственных инноваций университета профессор Баньят Сайттити объясняет, что программа предлагает курсы по технологии выращивания, промышленности и рынку марихуаны, которые имеют большой потенциал. СЛОЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Несмотря на общий оптимизм, правила выращивания и доступа к медицинскому каннабису все еще сложны. «Хотя медицинская марихуана легальна в Таиланде, доступ для потребителей или предприятий», - говорит Чокван «Китти» Чопака, адвокат употребления марихуаны и основатель и генеральный директор Elevated Estate, консультанта индустрии каннабиса. «Поскольку использование марихуаны в рекреационных целях остается незаконным, черный рынок растет. По сути, большинство проблем связано с регулированием, трудностями доступа и недостатком знаний», — говорит Китти. Бизнесвумен объясняет, что, хотя медицинский каннабис легален, многие предпочитают напрямую выходить на черный рынок из-за бюрократических трудностей и отсутствия лицензированных дистрибьюторов. «Легальный доступ ограничен. На нелегальной стороне также больше предложения», - говорит он. Хотя декриминализация позволит выращивать каннабис с содержанием ТГК до 0,2%, физические или юридические лица, которые делают это, должны будут зарегистрироваться в органах власти. Однако в Таиланде есть и такие, кто начал выращивать марихуану без лицензии и не дожидаясь вступления в силу декриминализации. «Боюсь, меня арестуют. Я выращиваю только одно растение марихуаны, и оно спрятано в заднем саду моего дома», - объясняет тайский мужчина, называющий себя Саман. Этот подземный производитель использует не цветы, содержащие ТГК, а листья, чтобы включить их в качестве ингредиента в «том-ям», типичный тайский суп и омлет, потому что ему нравится вкус марихуаны. ШЕФ р-см-вт/кс/грк/раа/ах (фото) (видео)