Технико Университарио и Лига де Кито встретятся на свидании 4

После победы в предыдущем матче команда гостей прибыла мотивированной к этому противостоянию. Ваш соперник будет стремиться к лучшему результату после поражения в последнем матче чемпионата.

Технический университет не хочет жалеть об очередном падении: 1:3 завершил свой матч против Мушука Руны. В предыдущие 2 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и проиграл 1.

Лига де Кито прибывает с острыми ощущениями после победы над католическим U. (E) 2-1. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 1 поражение.

Технический университет и LDU Quito встретятся завтра в 19:30 (по аргентинскому времени). Матч за 4-ю дату матча Эквадор - Лига Про Беткрис 2022 будет проведен на стадионе Bellavista.

В последних 5 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 1 победу, а гость одержал 4 победы.

Луис Кирос Прадо будет отвечать за отправление правосудия в матче.

Техническое расписание университетов и Лига Кито, в зависимости от страны

Аргентина: 19:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:30

Мексика CST и Никарагуа: 16:30

Mexico Most: 15:30

PST в Мексике

: 14:30

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