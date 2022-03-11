Технический паспорт матча Delfin-9 de Octubre за Кубок Южной Американа-2022

Дельфин и 9 де Октубре сыграли вничью со счетом 1:1 (частичный 0-1) в этот четверг в Манте в первом матче первого этапа Кубка Судамерикана-2022.

Копа Судамерикана 2022, первый этап, первые матчи

Дельфин — 9 октября 1 — 1 (0-1)

Стадион: Джокай (Манта)

Рефери: Карлос Ортега (COL)

Цели:

Дельфин: Чикайза (72 пенал)

9 октября: Бесерра (21)

Предупреждения:

Дельфин: Менесес (44), Альман (74), Чикайза (78)

9 октября: Канга (13), Филлипс (45), Мина (71), Кинонес (82)

Выравнивания:

Дельфин: Максимо Бангера - Эрнан Петрик, Факундо Кейрос (Луис Кайседо 75), Николас Баццана, Уилмер Менесес - Джон Хайро Родригес Монсеррат (Уистон Фернандес 86), Гонсало Гонсалес (Чарльз Велес 58), Яннер Корозо (Хуан Диего Рохас Кайседо 86), Эдинсон Меро (Джон Сихон) Чион Фуэнтес (59), Луис Чикаиза - Джостин Алман. DT: Уильям Сангинетти.

9 октября: Хорхе Пинос — Маркос Канга, Дарвин Торрес, Кевин Бесерра, Глендис Мина (Джованни Назарен 76) — Мауро да Луз (Йохао Чавес Кинтеро 76), Хосе Касарес Кинонес, Рикардо Филлипс, Ренни Харамильо — Ньютон Уильямс (Альфредо Стивенс 55), Дэнни Луна (Вальберто Кайседо 89). DT: Хуан Карлос Леон.

бдс-кл