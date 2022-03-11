Тати Кастелланос: «Я был на радаре некоторых клубов, но это не материализовалось»

Чикаго (США), 11 марта аргентинец Валентин «Тати» Кастелланос, звездный нападающий Нью-Йорка и чемпион MLS в 2021 году, признал в эту пятницу, что он был «на радаре некоторых клубов» в январе прошлого года, но операции не материализовались, поэтому теперь он сосредоточен исключительно на завоевании большего количества трофеев в Соединенные Штаты. «Как вы все знаете, в январе ходили слухи. Я был в поле зрения нескольких команд, но операции не материализовались, поэтому теперь я сосредоточен на сезоне, беспокоюсь о целях и о том, что нам здесь нужно сделать», - сказал Кастелланос в интервью, опубликованном MLS. «У нас есть Лига чемпионов Конкакаф, Кубок MLs или лига США. Поэтому я очень рад быть здесь со своими товарищами по команде и все, что происходит, произойдет в будущем», - добавил он. 23-летний нападающий, родившийся в Мендозе, стал главным героем триумфа Нью-Йорка в последнем MLS, забив 19 голов и отдав восемь голевых передач в регулярном сезоне. Это нынешний «Ботин де Оро» американского чемпионата, и в последние месяцы несколько международных СМИ заверили, что он заинтересован такими командами, как Ривер Плейт или Палмейрас. На данный момент молодой нападающий сосредоточен на том, чтобы «выиграть как можно больше трофеев» в Нью-Йорке и продолжить свой отличный средний результат. «В этом году у нас есть несколько возможностей завоевать трофеи, и мы очень рады. Тогда, на личном уровне, я хочу забить как можно больше, всячески помогать команде и защищать свою «Золотую добычу», - сказал он. «Я определенно хочу снова победить в этом сезоне. Я в восторге от этого сезона и от того, что я могу сделать на индивидуальном и командном уровне», — заключила «Тати». ШЕФ ам/автомобиль