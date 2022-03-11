Во Флориде арестован подозреваемый в перерезании горла велосипедистам

Полиция Майами, 10 марта, Дейтона-Бич (Флорида, США) объявила в четверг об аресте предполагаемого убийцы двух велосипедистов, мужчины и женщины, которых порезали и оставили безжизненными на обочине городской дороги в минувшие выходные. 32-летний Джин Р. Мачин был арестован в жилом комплексе в городе Орландо, в центральной Флориде, и обвинен в смерти от ножевых ранений 48-летнего Терри Олтмана и 55-летней Бренды Олтман, которые были мужем и женой и возвращались домой после участия в популярной Неделе велоспорта. «Я рад объявить об аресте человека, ответственного за двойное убийство. Мы благодарим офис Маршалла США и полицию Орландо за то, что они помогли нам остановить Масиана», — заявил в социальных сетях Джакари Янг, начальник полиции Дейтона-Бич. Двойное убийство произошло в воскресенье утром, и полицейские, которые направлялись в место, где находились тела супругов, сначала подумали, что их сбил кто-то за рулем скрывшегося автомобиля. Но при осмотре тел офицеры заметили, что у них множественные ножевые ранения и перерезано горло. На сегодняшней пресс-конференции Янг сказал, что Масин с судимостью был обвинен в «двух убийствах первой степени» и допрашивается детективами в Орландо. Мотив преступления на данный момент неизвестен, хотя следователи полагают, что двойное убийство могло быть совершено наугад. «Это просто напоминание о зле, которое существует в нашем обществе сегодня. Вот почему эта пресс-конференция так важна: мы должны сообщить всем, что подозреваемый, ответственный за это, находится под стражей и что расследование продолжается», - добавил Янг. ШЕФ эми/джип/лаа (фото)