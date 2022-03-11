Шаг за шагом о том, как приготовить перуанский рецепт апельсинового торта

Апельсиновый торт - один из тех десертов, которые напоминают нам о детстве, когда бабушка или мама готовили его, чтобы подсластить зимние вечера нашим любимым напитком. Хотя это десерт, который чаще всего едят, когда погода немного остынет, правда в том, что летом мы можем сочетать его с шариком мороженого, и оно будет идеальным.

Этот десерт одинаково ценится как самыми старыми, так и малышами благодаря восхитительному сочетанию вкусов апельсина, цитруса и сладкого. Кроме того, при правильном приготовлении вы получите пушистый торт, который будет казаться тающим во рту.

Торты обычно являются одним из первых десертов, которые мы осмеливаемся приготовить, когда начинаем заниматься выпечкой, и мы не хотим усложнять себя, делая что-то слишком сложное. Ингредиенты очень легко получить, и все, что вам нужно сделать для достижения богатого результата, - это следовать инструкциям в рецепте к письму.

Если вы хотите узнать перуанский рецепт приготовления вкусного апельсинового торта, продолжайте читать следующую заметку, чтобы подсластить свой день.

Количество порций: 12 порций

Время приготовления: 20 минут

Время приготовления: 60 минут

Сложность: легко

Ингредиенты

-300 грамм апельсинового сока

-500 грамм неприготовленной муки

-500 грамм несоленого масла

-500 грамм сахара

-8 единиц яиц на свободном выгуле

-2 столовые ложки апельсиновой цедры

-15 грамм разрыхлителя

Утварь

-1 форма диаметром 26 сантиметров

-1 pliego de papel сохранить роль приготовления пищи

ПОДГОТОВКА

1. Первый шаг - подготовить и взвесить все ингредиенты, очень важно иметь точное количество и, таким образом, получить идеальный результат.

2. Теперь в большую миску добавьте 500 граммов масла и 500 граммов сахара. Используйте ручной миксер, чтобы объединить оба элемента для образования полугранулированной пасты.

3. Как только паста будет сформирована, добавьте 8 яиц. Очень важно, чтобы вы бросали их не все вместе, а одну за другой, оставляя промежуток примерно 30 секунд между ними, пока вы будете бить без остановки на максимальной скорости.

4. Теперь добавьте 2 столовые ложки апельсиновой цедры и интегрируйте все на максимальной скорости.

5. Добавьте половину просеянной ранее неподготовленной муки.

6. Добавьте в препарат весь апельсиновый сок.

7. Добавьте вторую половину муки плюс 15 граммов разрыхлителя.

8. Как только тесто идеально перемешается, вылейте его в форму, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой. Выровняйте, осторожно встряхивая, чтобы не удалить из него воздух и не дать ему опуститься. Если вы хотите, вы можете использовать масляную бумагу или кухонную бумагу, чтобы покрыть нижнюю часть формы, чтобы ее было легче удалить.

9. Сырое тесто должно покрывать все 3/4 части формы.

10. Отнесите его в духовку, разогретую до 180° C, на 1 час.

11. По истечении времени выньте из духовки и дайте постоять 30 минут, прежде чем вынуть из формы.

12. Подавайте его в качестве закуски к любимому напитку.

Далее мы оставляем вам видео о том, как пришедший готовит этот пушистый десерт.

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