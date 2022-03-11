Stellantis: существует риск нехватки сырья, такого как никель

Париж, 11 марта Генеральный директор Stellantis, группы, образовавшейся в результате слияния французской PSA и итало-американского Fiat-Chrysler Карлоса Тавареса, предупредил в пятницу о возможном риске нехватки ключевого сырья для сектора, такого как никель, если война в Украине затянется и даже распространяется на другие области. «Если война продолжится, существует риск ее распространения, что подразумевает риск для поставок некоторого сырья», - предупредил португальский исполнительный директор в цифровом интервью на форуме Mobility TV World. Таварес специально нацелился на никель, ключевой металл в производстве аккумуляторов, в том числе для гибридных и электромобилей, но и на другие материалы, которые ему не нужны. По четырем компонентам он указал, что возглавляемая им компания, которая является четвертой мировой автомобильной группой с 14 брендами, вряд ли имеет поставщиков в восточной Европе, как это происходит, напомнил он, с немецкими производителями. Компания Tavares объявила, что Stellantis приостановит импорт в Европу микроавтобусов, изготовленных на небольшом заводе, которым она владеет совместно с японской компанией Mitsubishi в Калуге (Россия), которая вывела часть своей продукции на восточноевропейский рынок. Он пояснил, что производство этого завода невелико, порядка 10 000-12 000 автомобилей в год, и что производство будет увеличиваться на других заводах в Западной Европе, чтобы обслуживать рынок, что они могут сделать «легко». Компания также приостановила экспорт в Россию. «Мы полностью соблюдаем» правила о санкциях, подчеркнул он. Кроме того, Таварес отметил, что в настоящее время существует любой будущий инвестиционный план в России: «Понятно, что когда вы находитесь в состоянии войны, вы думаете не о будущих инвестициях, а о прекращении войны. Пока никаких инвестиций на столе нет», - закрыл он. ШЕФ rcf/УВД/объявления