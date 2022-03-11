Фонд Starbucks инвестирует 30 миллионов долларов в местные пожертвования

Вашингтон, 10 марта Фонд Starbucks объявил в пятницу об инвестициях в размере 30 миллионов долларов с этого года до 2030 года, которые будут использованы для местных пожертвований в странах, в которых работает сеть кофеен. Владельцы лицензий Starbucks в трех регионах, в которых компания разделяет свои рынки — Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка, а также Латинская Америка и Карибский бассейн — смогут назначать местные НПО для получения доступа к пожертвованиям. Согласно заявлению компании, первый раунд пожертвований начнется в апреле, и уже номинированы 80 местных некоммерческих организаций из более чем 40 рынков. Взносы будут направлены на цели, связанные с целями Фонда Starbucks по влиянию на сообщество, включая расширение прав и возможностей молодежи, инклюзивность и разнообразие, социальные услуги, борьбу с голодом и создание экономических сообществ и сообществ производителей кофе, чая и какао. Идея заключается в финансировании программ, которые оказывают значительное влияние на местном или региональном уровне. В Латинской Америке и Карибском бассейне Фонд Алсеа предоставит дополнительное финансирование для грантов для расширения возможностей молодежи и борьбы с голодом. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке AmRest предоставит дополнительное финансирование в рамках своей программы Doing Good. В Азиатско-Тихоокеанском регионе PT Sari Coffee Indonesia мобилизует более 500 партнеров Starbucks в Индонезии на волонтерскую работу в качестве наставников и тренеров для более чем 1000 молодых людей в рамках экспериментального плана предпринимательства.