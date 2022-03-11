Spotify Uruguay: 10 самых популярных песен этой пятницы, 11 марта

Музыкальное предложение никогда не было таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, однако с появлением таких платформ, как Spotify, быть в курсе самых популярных на данный момент стало проще.

Spotify предоставил своим пользователям плейлисты, где они могут узнать новости и темы, завоевывающие уругвайскую публику.

Реггетон, поп, баллады и региональная музыка - это самые популярные хиты в Уругвае в эту пятницу, 11 марта:

1. Отчаянно

Если говорить об избалованных людях, мы должны упомянуть Рау Алехандро и Ченчо Корлеоне. Возможно, именно поэтому «Desperados» дебютирует в рейтинге непосредственно на первом месте, набравшись в общей сложности 18 239 просмотров.

2. Marte

Новейшая вещь Софии Рейес и Марии Бесерры, «Marte», сразу выходит на второе место в списке фаворитов. Он уже воспроизведен 18 068 раз. Что ждет его в будущем?

3. Тьяго ПЗК: Сессии Барп-музыки, том 48 Новая постановка Bizarrap

и Tiago PZK продается как горячие пирожки. У нее уже 15 752 просмотра, что делает ее важным игроком в рейтинге и обладателем 3-го места.

4. MAMIII

«MAMIII» Бекки Джи и KAROL G продолжает свой неудержимый рост в чартах. В настоящее время он занимает 4-е место, набрав в общей сложности 15 383 просмотра.

5. The Trap is Law

Самый последний сингл от LIT killah уже рассматривается как новая классика. «La Trampa es Ley» входит сегодня твердым шагом в список песен, которые чаще всего слушаются на этой потоковой платформе. В настоящее время у него больше 14 976 просмотров.

6. Это только начинается

После накопления 14 868 просмотров «Это только начинается» Дуки и Эмилии остается на шестом месте.

8. Резиденты: сеансы барповой музыки, том 49 Это песня Bizarrap

и Residente, занимающая восьмое место. После нескольких недель нахождения на вершине чартов его популярность сейчас падает, набрав 14 496 просмотров.

9. Tranquila

«Tranquila», которую играют FMK и Мария Бесерра, занимает девятое место в списке, набрав 13 803 просмотров.

10. Фантазия

«Фантази» от TINI и Beéle очень успешна среди пользователей этой платформы, набрав 13 596 просмотров. Сегодня он все еще находится на десятом месте.

В музыкальной индустрии Уругвай является одной из самых трудных для завоевания стран, но тем, кому это удается, гарантированы двери к успеху, которого добились эти артисты. Помните, что эта десятка обновляется каждые 24 часа.

Рост Spotify

Основанная в 2006 году, шведская компания официально начала свою деятельность в Европе 7 октября 2008 года и постепенно завоевала присутствие по всему миру, в настоящее время находясь в 187 странах и предлагая музыку более семи миллионов исполнителей.

Сегодня стриминговая платформа имеет соглашения с лейблами Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music и другими.

Что

касается подкастинга, Spotify объявила в ноябре 2020 года о покупке и приобретении рекламной и подкаст-платформы Megaphone за 235 миллионов долларов, которая послужила для монетизации аудио.

Согласно данным, опубликованным Spotify, в 2019 году у него было 217 миллионов подписчиков, которые увеличились до 345 миллионов в 2020 году, а в 2021 году, несмотря на пандемию, они достигли 365 миллионов подписчиков, из которых почти 50% являются платными клиентами.

качестве модели Spotify предложила платить артистам в своем каталоге фиксированную цену за проданную песню или альбом и выплачивать гонорары в зависимости от количества воспроизведений исполнителей пропорционально общему количеству транслируемых песен, в отличие от конкурентов, которые платят за физические продажи или загрузки.

Кроме того, 70% его общего дохода идет правообладателям, в основном звукозаписывающим лейблам, которые затем платят артистам на основе их индивидуальных контрактов.

Следует отметить, что в настоящее время любой может пользоваться бесплатным сервисом Spotify, если вы готовы мириться с рекламой и ограничениями, такими как невозможность пропустить некоторые песни.

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