Инфляция в Испании достигла 7,6% в феврале, что является самым высоким показателем за 35 лет

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de una mujer comprando en un supermercado, en la isla de La Graciosa, Islas Canarias, España. 4 de mayo de 2020. REUTERS/Borja Suárez

Цены на электроэнергию и бензин взлетели инфляцию в Испании до 7,6% в феврале, что является самым высоким уровнем за 35 лет, подтвержденным в пятницу Национальным институтом статистики (INE).

Окончательный показатель превышает оценку, сделанную две недели назад, на две десятых и на 1,5 пункта выше, чем в годовом исчислении за январь.

НСИ отметил, что это самый высокий показатель ИПЦ в Испании с декабря 1986 года и указывает на электроэнергию, бензин и продукты питания как компоненты индекса, которые имели наибольший вес в этом восстановлении.

Категория «электричество, газ и другие виды топлива» привела к росту цен на 60% по сравнению с февралем 2021 года по сравнению с ростом на 39,6% в январе.

Цена на электроэнергию была самым большим ростом, взлетев на 80% во второй месяц года, выше жидкого топлива (52,3%), сжиженных углеводородов, таких как бутан или пропан (33,4%) и природного газа (12,1%).

Заправочная станция в Мадриде, фотография файла. ЕФЕ/ЗИПИ

В области транспорта цена на дизельное топливо выросла на 28,4 процента, а на бензин — на 25,1 процента.

Продукты питания также способствовали росту ИПЦ, особенно масла и продукты, связанные с мукой.

Таким образом, годовой уровень инфляции снова растет после падения в январе по сравнению с декабрем и сломал тенденцию к росту, которая повторялась десять месяцев подряд.

Сейчас она снова растет в контексте напряженности, вызванной конфликтом в Украине, который разразился 24 февраля прошлого года.

Поскольку год назад индекс потребительских цен составлял 0,0%, инфляция стремительно растет: с 1,3% в марте до 6,5% в декабре и 6,1% в январе.

Кроме того, НИС повысил гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ, который позволяет проводить сопоставления с другими европейскими странами) на одну десятую, до 7,6 процента, что на полтора пункта больше, чем в предыдущем месяце.

(С информацией из EFE)

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