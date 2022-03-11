Испанская Chanel репетирует Евровидение 2022 с Кайлом Ханагами

Мадрид, 11 марта Испанская певица Шанель «заперта» на этой неделе и занята подготовкой своей сцены к Евровидению-2022 с хореографом и художественным руководителем Кайлом Ханагами, который в прошлом сотрудничал с такими фигурами, как Дженнифер Лопес, Бритни Спирс и Джастин Бибер. «Репетиции проходят великолепно, очень тяжело. Это много часов, но мы очень рады, потому что Кайл здесь — это подарок для репетиций и очистки хореографии, которую всегда можно улучшить», — прокомментировала Шанель RTVE. Согласно пресс-релизу, она делает это на Estudio 5 в Прадо-дель-Рей в Мадриде в сопровождении танцоров Эксо Наркос, Джоша Уэрты, Пол Сото, Ракель Каурин и Риа Перес, не раскрывая никаких дополнительных подробностей на данный момент. «Со многими артистами требуются годы работы, чтобы расти и тот факт, что эта команда построила этот спектакль всего за 3-4 дня, многое говорит об их таланте и их творчестве», - сказал сам Ханагами, сотрудничавший в прошлом с такими фигурами, как Дженнифер Лопес, Бритни Спирс или Джастин Бибер, в заявлениях, собранных РТВЕ. Автор самого просматриваемого хореографического видео на YouTube всех времен, у которого более 4,4 миллиона подписчиков, американец признался, что именно он попросил присоединиться к команде после прослушивания песни Лероя Санчеса и просмотра ее исполнения Chanel. «Я думаю, что у Chanel много сильных сторон. Она умеет петь, танцевать, играть... и она сияет во всем. Она - полный пакет», - сказал он. В ближайший понедельник, 14 марта, платформа RTVE Play заберет с 12 часов премьеру видеоклипа на песню, с которой Chanel выступит в финале 14 мая в Турине (Италия), «SloMo». Режиссер Паула Казановас, «он покажет Chanel более поп-диву, чем когда-либо: наделённую полномочиями женщину, которая владеет и играет в своей жизни за три минуты, в которых танцы, вечеринки и потрясающее освещение будут ключевыми», говорится в пресс-релизе. Упоминание о расширении прав и возможностей нетривиально, учитывая споры вокруг текста песни в последние недели, обвиняемые в поощрении проституции и увековечивании сексистских клише, что Шанель отрицала. «Я горжусь тем, что исполняю слова, которые пою. У всех есть свое мнение, и это респектабельно, но у меня есть свое, и в конце концов я защищаю эту тему всем, со своими доспехами как женщина и как человек, и я прекрасно провожу время», - сказала она Эфе в своем пассае на этой неделе, чтобы выступить на фестивале де ла Кансао в Португалии. ШЕФ ДжХВ/икн