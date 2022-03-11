Испания рассматривает Гватемалу как «молодую страну, полную будущего»

Хосе Карлос Мобиле Гватемала, 11 марта посол Испании в Гватемале Хосе Мария Лавинья считает центральноамериканскую нацию «молодой территорией, полной будущего», а также видит многообещающую картину в отношениях между двумя странами. 57-летний Лавинья проанализировал в интервью Эфе связи между двумя народами, после почти 18 месяцев с тех пор, как он приземлился в сентябре 2020 года в Гватемале в качестве нового посла Испании. «Двусторонние отношения между Гватемалой и Испанией превосходны. Об этом свидетельствует уровень контактов и необычайная частота поездок и визитов на высоком уровне в обоих направлениях», — пояснил дипломат. «Эти контакты являются результатом долгой общей истории, а также тесных отношений, которые обе страны установили совсем недавно, как это произошло во время вооруженного конфликта и переговоров по мирным соглашениям», - сказал посол. СТРАНА С «БУДУЩИМ» По мнению Лавиньи, Гватемала «молодая страна, полная будущего», которая «имеет большие сильные стороны в макроэкономической области», но также «некоторые недостатки в социальной сфере». Посол, который до прибытия в Гватемалу был заместителем генерального директора по персоналу Министерства иностранных дел, Европейского Союза и Сотрудничества, считает, что «важно двигаться вперед, заключается в том, что есть готовность решать эти социальные требования» населения, «которое требует улучшений» в сфере здравоохранения, образования, инфраструктуры» и т.д. Астурийский дипломат говорит, что у него «полное доверие к этому гватемальскому народу, который продемонстрировал свою стойкость, свою трудоспособность, свое замечательное предпринимательство и, прежде всего, свою способность преодолевать тяжелые удары своей недавней истории». ИСПАНСКАЯ ПОДДЕРЖКА ГВАТЕМАЛЫ Приоритетом программы сотрудничества Испании в Гватемале является поддержка борьбы с гендерным насилием, борьбы с недоеданием среди детей, укрепления институтов, поощрения прав человека и культуры как участника процесса развития. Однако Лавинья подчеркнул, что «если бы мне пришлось выделить флагман испанского сотрудничества в Гватемале, я бы, безусловно, упомянул учебный центр испанского сотрудничества», расположенный в Антигуа-Гватемала, примерно в 50 километрах к западу от столицы страны. Это место находится в бывшей иезуитской школе и, как отмечает чиновник, получило «образцовую» реставрацию Испанией. «Его цель не столько двусторонняя», сколько «поддержка сотрудничества на региональном и тематическом уровне», - добавила Лавинья, имея в виду центр, где постоянно проводятся международные встречи и семинары. «Сотни тысяч латиноамериканцев прошли через его объекты за последние 30 лет, чтобы расширить свою подготовку по вопросам правосудия, миграции, окружающей среды, безопасности, цифровизации и экстраординарного и длительного и так далее», - сказал он. Испания также была одной из стран, которые больше всего помогли Гватемале во время пандемии COVID-19, первый случай которой в стране Центральной Америки был выявлен 13 марта 2020 года. «В Гватемале Испания стала вторым по величине донором вакцин и первой, кто провел тестирование на антигены», — вспоминает Лавинья. «Covid не знает границ, и с ним нельзя бороться при неравных показателях вакцинации между странами. Отсюда и приверженность солидарности с Гватемалой и гватемальским народом», — подчеркнул посол, связанный с испанской дипломатией с 1990 года. КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА Для Лавиньи стоит отметить, что «Испания является основным торговым партнером Гватемалы» в Европейском союзе, а торговля между двумя странами «выросла на 6% в 2020 году и не менее чем на 32% в 2021 году». Именно в 2021 году испанские «значительные инвестиции» были сделаны в Гватемале «в фармацевтический или текстильный сектор», что «добавляет традиционному присутствию испанских компаний, таких как Mapfre, Unifet, Jealsa-Rianxeira или Grupo Nueva Pescanova, среди многих минусов», заключил посол. ШЕФ см/мрч (фото)