Испания считает, что приход Борича к власти в Чили укрепит отношения

Вальпараисо (Чили), 11 марта EFE). - Вице-президент испанского правительства Иоланда Диас в эту пятницу поздравила нового президента Чили, прогрессивного Габриэля Боррика, и заверила, что его приход к власти открывает двери в новое будущее и «может стать толчком в отношениях, как для Испания и весь остальной мир». Выступая перед Эфе из чилийского прибрежного города Вальпараисо, где в эту пятницу состоялась торжественная церемония смены командования, Диас приветствовал прибытие к исполнительному директору проекта, сочетающего экологию, феминизм и социальную экономику. «Мы только что пережили очень захватывающий момент в истории Чили и мира, история примирилась с Чили и открывает двери в новое будущее. Проект большой страны, феминистки, с большинством женщин, множественного числа, экологов, в котором выделяется молодежь», - подчеркнул он. Правительство «амбициозное для самых важных: чилийцев и чилийцев, с этим гражданством в центре ходьбы», добавил он. «Его судьба будет нашей удачей, всеми силами для Борича и вперед», - сказал он на выходе из церемонии, на которой присутствовал вместе с королем Испании Фелипе VI, президентом испанского сената Андером Хилем и его коллегой по кабинету, министром равенства Ирен Монтеро. Левый Габриэль Борич, сражавшийся в студенческой борьбе 2011 года и общественных движениях, стал шестым президентом Чили после падения диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990) в пятницу и самым молодым в истории страны в возрасте 36 лет и одного месяца. За несколько минут до инаугурации представитель нового чилийского правительства Камила Вальехо заявила, что миссия будет заключаться в содействии «глубоким преобразованиям» в чилийском обществе для продвижения к равенству и правам. Выступая перед Эфе в Вальпараисо, пресс-секретарь настаивала на том, что она также будет феминистской исполнительной властью, преисполненной решимости защищать и применять права человека. «Это смена командования граждан, очень важный и исторический день для нас, мы также находимся в середине учредительного процесса, и правительство, которое предлагает эти глубокие преобразования, шаг за шагом, но глубокие», - подчеркнул он. «Потому что нам это нужно для восстановления утерянных в нашем обществе связей: отсутствие прав, отсутствие гарантий, определенности, безопасности, справедливости и равенства. Очень доволен этим феминистским правительством, которое имеет большие задачи», - пояснил он. В том же духе новый министр иностранных дел Чили Антония Уррехола заверила Эфе, что правительство хочет представлять новых левых в Латинской Америке, вдали от старых режимов, которые используют то же имя. «Я знаю, что от этого правительства ожидают больших ожиданий не только в Чили, но и в остальном мире и в Латинской Америке. Новые левые с современным мировоззрением, молодым взглядом, демократической перспективой, представленной в правах человека и феминистской политике», - добавил он. ШЕФ джм/ммм/пнм/дмт (фото) (видео)