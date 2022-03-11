Скептицизм в Греции по поводу шестнадцатого закона против насилия на стадионах

Власти Греции пообещали принять меры против насилия на футбольных стадионах после нового убийства болельщика в феврале в Салониках, но наблюдатели приветствовали это заявление со скептицизмом, поскольку ни один предыдущий закон не был эффективным для искоренения этого бедствия в греческом футболе.

«Когда мы узнали, что греческое государство собирается принять меры против насилия на стадионах, мы просто рассмеялись, потому что знаем, что ничего не будет сделано», — рассказывает AFP 63-летний фанат и видный лидер анимационной группы в Греции, предпочитающий остаться анонимным.

В среду греческий парламент принял закон, который предусматривает ужесточение санкций против «хулиганов», приговоренных к тюремному заключению сроком до пяти лет, а также усиление контроля за деятельностью групп ультрас.

1 февраля 19-летний мужчина был смертельно зарезан возле стадиона «Арис» в Салониках, в результате чего число болельщиков, убитых за последние три года во втором городе страны, достигло трех.

«Хулиганство» — это глобальная чума, печальная пандемия, которая унесла жизни десятков людей. Мы должны объединить усилия», — заявил министр гражданской обороны Такис Теодорикакос.

Власти решили запретить все любительские клубы, надеясь, что в соответствии с новым законом эти группы будут более регламентированы.

Полиции «не нужен закон, потому что в любое время они могут арестовать любого, кто действует преступно в любое время», скептически добавляет шестидесятилетний, который больше не ходит на стадионы.

«Могу заверить вас, что после 40 лет пребывания на трибунах они (власти) знают вашу личность. Они не любители, они члены банды», - говорит он.

— Без политической воли —

Для этого фаната «нет реальной политической воли противостоять этому насилию», поскольку «политическая система довольна тем, что стадионы являются клапаном социального выхода и что реальные причины этого насилия неизвестны».

Салоники уже стали ареной столкновений между двумя клубами города, Арис и ПАОК.

Закон, принятый в 2006 году, уже предусматривал строгие меры, но он был отменен.

После целого ряда арестов произошло «80-процентное сокращение числа инцидентов, связанных с насилием болельщиков», поздравляет Джордж Орфанос, бывший заместитель министра спорта, сторонник закона 2006 года.

«В то время меня сильно критиковали, когда доказали, что закон работает. Тогда почему его изменили?» , прежде чем добавить в AFP, было предложено добавить, что «эти явления насилия усугубляются безнаказанностью».

— «Избалованные хулиганы» —

После убийства 1 февраля полиция распорядилась закрыть тринадцать любительских групп и арестовать двенадцать фанатов ПАОК, но такая операция была проведена впервые.

В 2012 году, когда он занял пост директора службы безопасности Салоников, Афинагор Пазарлис руководил «обысками в любительских ассоциациях, было изъято большое количество наркотиков и оружия, и десятки людей были арестованы, некоторые из которых получали выплаты от конкретной команды из Салоников».

Затем наступило время «угроз», напоминает AFP этот бывший полицейский. «Я боялась не из-за своей физической неприкосновенности, а из-за своего младшего сына, потому что знала, с какими людьми сталкиваюсь. Я чувствовала себя одинокой на этой войне (...) Я никогда не понимал, почему эти «хулиганы» были избалованы», - объясняет он.

Новый закон восстанавливает строгую уголовную базу и предусматривает запрет на любое «отстранение» или «превращение тюремного заключения в работу, представляющую общий интерес».

Бывший прокурор Василис Флоридес не «понимает, почему предыдущий закон был отменен». «Вопрос был решен, и инцидентов почти не было», - добавляет он, имея в виду двухлетний период в качестве прокурора, отвечающего за спорт.

«Опыт (...) ясно показывает, что чем строже закон (...), тем меньше людей осуждаются за его нарушение», - говорит он.

стр-чв/мкд/ига