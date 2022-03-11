«Парк Симона Боливара станет первой углеродно-нейтральной сценой в Латинской Америке»: округ

В этот четверг, 10 марта, Окружной институт отдыха и спорта (IDRD) запустил инициативу «Если я поеду в Симон Боливар, я буду углеродно-нейтральным» с целью превратить этот культовый сценарий Боготы в первый в Латинской Америке, объявленный углеродно-нейтральным.

Эта стратегия, которая будет поддержана несколькими компаниями-партнерами, включает четыре специальные меры, которые направлены на смягчение последствий изменения климата, а также улучшение процессов переработки и использования материалов для производства других продуктов, как предусмотрено в циркуляре экономика.

«Мы рады представить инициативу, которая сделает парк Симона Боливара первым в своем роде в Латинской Америке, который будет объявлен углеродно-нейтральным. Это позволит нам выполнить цель озеленения Боготы из нашего плана развития», - сказала директор IDRD Бланка Дуран.

Первая из мер, которые будут приняты с «Если Симон Боливар я пойду, углеродно-нейтральная соя», связана с управлением и контролем американского красного краба, который является инвазивным видом, который стремится производить муку из органических отходов, свободных от патогенов, для использования в производстве удобрения и пищевые добавки для домашних животных.

Вторая мера, которую должен осуществить округ, заключается в биотрансформации фекалий домашних животных в органическое удобрение, которое будет возвращаться в парк для обеспечения питательными веществами в процессах удобрения почвы, то есть в связи с почвой, тем самым улавливая углерод, в свою очередь, третья мера направлена на оптимизировать процессы утилизации неорганических твердых отходов и их реинтеграцию в производственную цепочку таким образом, чтобы минимизировать количество материала, попадающего на свалку, и уменьшить источники загрязнения.

Последняя мера направлена на производство удобрений в результате процесса компостирования, который возникает в результате использования растительной биомассы, полученной в результате обрезки деревьев и газонов в парке, а также сырых пищевых отходов, образующихся в торговых точках.

«Все меры будут сопровождаться процессом формирования гражданской культуры, чтобы вовлеченные лица активно участвовали в инициативе. Кроме того, ежемесячное измерение количества биомассы, фекалий и повторно используемого материала будет проводиться для оценки сокращения выбросов до достижения желаемой углеродной нейтральности», - говорится в сообщении округа.

Эта важная стратегия будет включать переработчиков в парке, которые до инициативы были подвержены риску для здоровья и сталкивались с большими трудностями при разделении пригодного для использования материала, достигающего лишь 14%, которые смогут войти в парк с велосипедным зарядным устройством, что облегчит их задачу и тем, что они есть стремясь обеспечить рециркуляцию не менее 80 процентов отходов.

Этот тип инициативы способствует смягчению последствий изменения климата и снижению загрязнения в столице, предлагая ответы в виде устойчивых альтернатив, которые связывают сообщества.

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