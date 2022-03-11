Симеоне выходит с запланированными одиннадцатью, а Жоао и Гризманн в атаке

(Расширяется моделью «Кадис») Мадрид, 11 марта Диего Симеоне, тренер Атлетико де Мадрид, выходит с одиннадцатью запланированными в эту пятницу матчем против Кадиса на стадионе Ванда Метрополитано, с Жоао Феликсом и Антуаном Гризманном в атаке и заменой четвертой встречи подряд Луиса Суареса, который стартует на скамейка, как Анхель Корреа. Красно-белая команда выходит с Яном Облаком в воротах; Маркос Льоренте, Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Рейнилдо Мандава и Янник Карраско в защите; Коке Воскрешение, Гектор Эррера и Родриго де Поль, в полузащите; и Жоао Феликс и Антуан Гризманн, лидируют, согласно официальному заявлению лайнап, опубликованный клубом в своих социальных сетях. В Кадисе тренер Серхио Гонсалес выстраивается в ряд Ледесма; Акапо, Эрнандес, Чуст, Эспино; Сан-Эметарио, Алькарас, Собрино, Идрисси; Лозано, Негредо. ШЕФ джл-идентификатор/изм