Сервандо и Флорентино в Лиме: когда и сколько стоят билеты на ваш концерт?

А спустя много лет Сервандо и Флорентино снова поют вживую, и на этот раз они впервые стартуют в Мировом туре «In Your City», который доставит их в Латинскую Америку и Соединенные Штаты, обязательная остановка в городе Лима 30 апреля на новой вместимости Arena Peru — Esplanada Olguin de Surco.

Это было в 2016 году, когда они в последний раз ступили в Лиму, и сегодня братья Примера подтверждают концерт со всем оркестром и живыми хорами, в котором они гастролируют свои лучшие хиты, ознаменовавшие золотой век сальсы и молодежной баллады, такие как «Una Fan Enamorada», «Aliviame», «You are made for me», «A песня, в которую вы влюбитесь», «Мучачо одинокий», «Что я буду» и «Я влюбился» среди других.

В прошлом году Servando y Florentino была возобновлена с потокового концерта, побившего рекорды продаж и просмотра, получив наивысшие баллы с песнями «In your room» и «First Meeting».

До этой деятельности венесуэльские авторы песен не появлялись на сцене со времени своего подвига с Шарлин и «Mal de amor» в 2014 году, а также другого сотрудничества с Оскаром Д'Леоном и Франко Де Витой в 2010 году с «Pensando en ti», в дополнение к их последнему студийному альбому «It's a wrap/SE ended», хит которого был выпущен «Ты будешь помнить» выделялось.

В настоящее время Сервандо и Флорентино — два самых востребованных и востребованных композитора великих звезд музыки, доказательством этого являются хиты, которые каждый из них создал самостоятельно.

Сервандо является автором двух хитов, таких как «Пожилые» Бекки Джи, «Счастливы Куатро» Малумы, «Друзья с правами» Рейка, «Танцуй со мной» JLO, «Эль Баньо» Энрике Иглесиаса и других. И Флорентино имеет к своей чести автор «La mitad» Nacho ft Mike Bahia ft Carlos Vives, и предстоящих синглов, которые вот-вот будут выпущены Chayanne и Marc Anthony.

Билеты на концерт Servando & Florentino теперь продаются на цифровой платформе Teleticket с предварительной продажей 20% скидкой при любом способе оплаты до 17 марта.

ЦЕНА НА КОНЦЕРТ СЕРВАНДО И ФЛОРЕНТИНО

- Платиновая коробка Completo: подошвы s/.1520 nuevos

- Индивидуальная платиновая коробка: подошвы s/.190 nuevos

- Супер Вип: с/.150.00 новых подошв

- Vip: с/.105 новые подошвы

- Предпочтение: s/. 66 nuevos подошвы

Сервандо и Флорентино возвращаются в Перу. (Фото: инстаграм)

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ВАШЕМ КОНЦЕРТЕ В 1997 ГОДУ?

Дуэт Servando и Florentino оказался в эпицентре шторма в 1997 году, когда пять подростков, посетивших их концерт, умерли от удушья на несуществующей домашней ярмарке. Следует отметить, что мероприятие посетило около 60 000 человек. К сожалению, организаторы не учли риски, связанные с такой аудиторией.

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