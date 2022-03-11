Серхио Масса: «Если мы решим проблему фонда, а не инфляцию, правительство потерпит неудачу»

Председатель Палаты депутатов Серхио Масса посчитал в пятницу, что следующая задача, стоящая перед правительством, заключается в снижении инфляции после того, как Конгресс продвинулся вперед с полуодобрением законопроекта, отправленного исполнительной властью по согласованию с МВФ. С другой стороны, бывший мэр Тигре настаивал на необходимости преодоления раскола.

«Наша задача как правительства, закончив выпуск МВФ, состоит в том, чтобы тщательно бороться с инфляцией, потому что, если мы решим проблему МВФ, но не решим проблему инфляции, правительство потерпит неудачу , и каким-то образом, в вопросах, связанных с общественностью. инвестиции, образование, наука и техника, также необходимо применять подход», - сказал Масса в телевизионных заявлениях.

С другой стороны, Масса настаивал на том, что «мы должны преодолеть болезнь раскола, полагая, что все — враги и друзья, а это значит, что мы можем отделить разногласия в политических вопросах от человеческих отношений».

Сегодня утром Палата депутатов одобрила проект соглашения с Международным валютным фондом после марафонской сессии, которая длилась более 12 часов. Инициатива получила 202 голоса «за», 37 голосов «против» и 13 воздержавшихся.

Палата депутатов

Несмотря на то, что он обнародовал свое недовольство переговорами правительства с сотрудниками многостороннего кредитного агентства, Максимо Киршнер сохранил свою позицию о том, как он будет голосовать под семью ключами. В последний момент долгого дня он спустился на место и в итоге проголосовал за отказ, как и левые, Хавьер Милей и другие оппозиционные депутаты.

Различные аспекты радикализма и Гражданская коалиция поддержали проект соглашения с Фондом, равно как и законодатели Федеральной Кордовы, Федерального собрания, Фронта миссионерского согласия, Буэнос-Айресской идентичности, вместе Сомос Рио Негро и Народного движения Неукен, социализм и Мы Энергия для обновления.

В отличие от «Хунто за перемены», где большинство из них проголосовали положительно, Фронт Тодос подчеркнул внутренние разногласия блока в позициях на переговорах с МВФ. Из 37 голосов против 28 соответствуют кирхнеризму. Помимо сына вице-президента нации, среди тех, кто отказался от соглашения, были: Леопольдо Моро, Родольфо Тайлхаде и Гизела Марциотта.

13 воздержавшихся вышли из Всефронта. Среди них Хьюго Яски, Серджио Палаццо и Даниэль Голлан. Кроме того, Итай Хагман, депутат, который политически отвечает Хуану Грабоа, воздержался, в то время как два других его законодателя, Федерико Фаджоли и Наталья Сарачо, проголосовали против этого.

От оппозиции Фернандо Иглесиас не остался на голосовании. Как и его товарищи по команде PRO, Мартин Макейра, Франсиско Санчес и Гектор Стефани, они были указаны как «отсутствующие».

Херман Мартинес, глава правящей коллегии, который выступил с последней заключительной речью, упомянул о разногласиях, возникших в обеих коалициях вокруг соглашения с кредитным агентством, и спросил в предпосылках: «Кто мы такие, чтобы кого-то обвинять или тыкать пальцем? Какой у меня есть полномочия, чтобы обвинить пальцем депутата от блока, к которому я не принадлежу? , у меня его нет даже с коллегами из моего квартала».

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