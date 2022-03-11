Сиэтл Саундерс и Лос-Анджелес Гэлакси встретятся на 3-й неделе

После победы в предыдущем матче команда гостей прибыла мотивированной к этому противостоянию. Ваш соперник будет стремиться к лучшему результату после поражения в последнем матче чемпионата.

Сиэтл Саундерс не хочет жалеть об очередном падении: 0:1 завершили свой матч против «Реала Солт Лэйк».

Лос-Анджелес Гэлакси прибывает с острыми ощущениями после победы над ФК «Шарлотт» со счетом 1:0.

Сиэтл и Лос-Анджелес Гэлакси встретятся завтра в 17:55 (по аргентинскому времени). Матч третьей недели чемпионата США — MLS 2022 пройдет на стадионе «Люмен Филд».

В последних 5 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители выиграли 3 раза и закончились вничью 2 матча.

Время Сиэтл Саундерс и Лос-Анджелес Гэлакси, в зависимости от страны

Аргентина: 17:55

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:55

Мексика CST и Никарагуа: 14:55

Mexico Most: 13:55

PST в Мексике: 12:55 вечера

Венесуэла: 16:55

Источник примечания и изображения: DataFactory