Скалони рассказал о семи обещаниях Европы, которые он привел: «Они проявили интерес к тому, чтобы быть здесь и знать, что такое сборная Аргентины»

Лионель Скалони прибыл в Аргентину, чтобы начать подготовку к дате двойной квалификации, которую сборная встретится с 25 по 29 марта. Список, объявленный тренером несколько дней назад, был полон сюрпризов и насчитывал в общей сложности 44. футболистов, среди которых семь фамилий, родившихся в Европе или несколько лет назад live in the Old Continent были выделены и не присутствовали на радаре национальной команды.

К известным именам Матиас Суле (Ювентус из Италии) и Лука Ромеро (Лацио из Италии) тренер добавил фигуры Франко и Валентина Карбони (Интер), Николаса Паса (Реал Мадрид), Тьяго Геральника (Вильярреал) и Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед). К удивлению некоторых, Скалони подробно рассказал о разведывательной работе, выполняемой национальной рабочей группой.

«Все игроки, которых мы вызываем, мальчики из Европы, мы все разговариваем с мальчиками и их семьями. Идея в том, что они приходят, и мы ни при каких обстоятельствах не будем за них принимать решения. В любом случае, когда наступит момент, если придет время играть в абсолютной сборной, которая действительно помешает им играть за другую команду, решение будет за ними, а не за нами. Но в любом случае они очень хотят приехать, они проявили интерес к тому, чтобы быть здесь и знать, что такое сборная Аргентины. Тогда у них будет время принять решение. Если и будет случай, когда мы должны использовать его, это будут они, а не тренер сборной Аргентины», - пояснил он об этих игроках, что если они дебютируют в высшей лиге, у них возникнут сложности в будущем, чтобы быть вызванными для других национальностей, которые у них есть, помимо ФИФА в последние годы изменила критерии.

Лидер скалонеты пояснил, что Бернардо Ромео, Пабло Аймар и Хавьер Масерано «создали скаутскую сеть» и внимательно следят за такими случаями: «Они видели этих игроков, которые следуют за ними, и есть много других, которые могут дать нам возможность взглянуть на них. Совершенно очевидно, что они не являются аргентинцами. Почему бы не воспользоваться ими и не дать им возможность принять решение? ».

Пилот чемпиона Кубка Америки также подробно рассказал, почему вызов на поединки против Венесуэлы (25/3 в 20.30) и Эквадора (29/3 в 21.30) был обширным: «Это довольно особенный список для особого момента, у нас много игроков, которые плохо себя чувствуют, они идут не лучшим образом, мы не знаем, будут ли они собираюсь сделать это тоже. У нас также есть два санкционирования на первый матч, плюс четыре, которые мы до сих пор не знаем, что произойдет».

Он добавил: «Мы немного обязаны резервировать игроков, а юноши - это немного того, что мы делали с молодежной работой, которую мы делали, скаутинга. Следить за игроками, которые уехали в Европу по разным причинам, и мы учитываем их, вот что мы сделали».

Франко и Валентин Карбони, Николас Пас, Тиаго Геральник и Алехандро Гарначо присоединяются к Луке Ромеро и Матиасу Суле

ДРУГИЕ ЦИТАТЫ ИЗ SCALONI

• Травма Ди Марии: «Нам нужно подождать. Времена иногда бывают не такими, какими кажутся, одно дело - это клиника, а другое - то, что чувствует игрок. Будем надеяться, что мы сможем рассчитывать на него, как и на других парней, которые прибывают туда совершенно правильно. Это довольно сложное время сезона, с большим количеством нагрузок, поэтому это также является причиной списка».

• Гнев по поводу решения Бразилии-Аргентины: «Здесь самое странное из всего этого — санкции из них (игроков). Я выступаю от имени сборной Аргентины и как тренер, я провел несколько игр, не имея возможности рассчитывать на Ромеро. Если я продолжу в том же духе, он доберется до чемпионата мира всего за пару матчей. Мы видели его очень мало. То же самое и с Селсо. Думаю, это совершенно несправедливо. Надеюсь, что ситуацию удастся переломить. Вот над чем нам нужно работать. AFA подала апелляцию с просьбой объяснить причину решения. Мы увидим ответ. Мы включили его в список и, надеюсь, сможем рассчитывать. Есть игроки, которых мы давно не видели».

• Организация товарищеских матчей: «Дело в том, что многие команды все еще играют в турнирной таблице. В марте многое будет определено, и у нас будет яснее. Понятно, что нам интересно играть с неюжноамериканскими командами. Вот над чем мы работаем. Но другие команды также ждут квалификации, а затем устраивают товарищеские матчи, которых немного, и в этом году время подготовки к чемпионату мира довольно смехотворно. Нужно использовать хорошие тестовые матчи».

• Планирование приостановленного Бразилия-Аргентина: «Мы до сих пор не знаем день, время, где... Все очень странно. Играть в эту игру после плей-офф почти закончится... Но в любом случае, если нам придется играть в нее, мы не сможем сыграть еще одну. Это матч, который, я думаю, не подходит никому из национальных сборных, из Аргентины и Бразилии. Не знаю, кому она подходит на самом деле. Если вам придется играть в нее, она будет сыграна».

• Возможность обучения в середине года в Европе: «Никогда не знаешь, хорошо это или плохо. Игроки приходят из целого года зарядки, из матчей, праздники для них священны, и это должно быть так. Это также не прихоть, потому что у нас нет времени начинать тренироваться, когда мы действительно причиняем им боль. Да, это правда, что мы могли бы использовать июньскую дату, если нам не удастся получить другие варианты для игры. Соберитесь после матча с Италией и тренируйтесь. Но не отрезайте их отпуск».

• Выбывание из ПСЖ: «Я был на корте и смотрел игру. Матч был достаточно контролируемым, до 1:1 проходил «Пари Сен-Жермен» и есть перерыв. Это определенные моменты матча, которые могут произойти. Реал Мадрид на своей площадке всегда силен. ПСЖ провел хорошую игру, после которой они позже были выбыты, думаю, они доминировали в матче до 60-й минуты. Затем все осложнялось тем голом жеребьевки, который может быть фолом или нет, но это хороший матч для просмотра и анализа.

• Когда будет окончательно сокращен список цитируемых: «Да, мы подождем, там много игроков, которые попадут туда, и мы подождем до последней минуты. Возможно, до следующих выходных».

• Игра в La Bombonera: «Я понимаю, что Ривер нуждается в ремонте, и мы ищем поле в Буэнос-Айресе по логистическим причинам, а затем нам нужно ехать в Эквадор. Добро пожаловать во двор Бока. Я полагаю, что корт Бока и национальная сборная сделают все возможное, потому что все в порядке (игровое поле). И это потому, что я знаю, что они работают очень хорошо. В любом случае, это не оправдание. Мы притворяемся, что все хорошо. Двор Бока приветствуется как суд в Ривере...»





Прелист, данный Лайонелом Скалони на матчи сборной Аргентины против Венесуэлы и Эквадора в южноамериканских отборочных турнирах

