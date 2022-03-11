Сарратеа: обвинитель включает племянника президента Педро Кастильо и Замира Вильяверде по делу об отмывании денег

Прокуратура решила включить монаха Васкеса Кастильо, племянника президента Педро Кастильо, и бизнесмена Замира Вильяверде в расследовании отмывания активов, связанных с делом Сарратеа, посещает дом в Бренье. Обе они включены в качестве расследованных.

Газета El Comercio также сообщила, что прокурор по отмыванию денег Лус Такире также распорядился включить в расследование три компании, связанные с Вильяверде. Это «Вигарза С.А.К.», «Мазавиг С.А.К.» и «Виллаверде компани С.А.К.»

Таким образом, основанием для расширения расследования является отчет полиции, опубликованный 4 марта Отделом по расследованию отмывания денег, полученных от организованной преступности (Divilapco). В этом говорится следующее:

«Необходимость включения Марко Антонио Замира Вильяверде Гарсии, а также юридических лиц Vigarza S.A.C., представленных Хосе Луисом Моранте Каверо, Mazavig S.A.C. и Villaverde Company S.A.C., в качестве расследуемых лиц в связи с существованием связей с Бруно Пачеко и фактами, связанными с расследованием в рамках преступной организации».

Прокурор утверждает, что в обоих случаях существует достаточно простое подозрение, поэтому было сочтено достаточным основанием для включения их в расследование по отмыванию денег.

Соответствующие расследования начались 16 декабря 2021 года, в том числе Карелим Лопес, бывший секретарь президентский офис Бруно Пачеко, бизнесмены Луис и Марко Пасапера и еще 11 человек, связанных с делом Пуэнте Тарата. Эта работа оценивается в S/232,5 миллиона подошв, и ее тендер выиграл консорциум, консультируемый Лопесом.

ПРИЧИНЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В ИССЛЕДОВАНИЕ

О включении Фрея Васкеса Кастильо

Что касается племянника президента, организация собрала все журналистские репортажи, которые они получили о временах, когда Васкес Кастильо принял Керлима Лопеса в доме Сарратеи в Бренье.

Кроме того, они сочли доказательством собственное заявление Вильяверде. Бизнесмен признал различным СМИ, что арендовал автомобили у своей компании Фраю Васкесу, не переведя платежи в банк.

О включении Замира Вильяверде

Прокуратура утверждает, что бизнесмен Замир Вильяверде поддерживал тесные отношения с бывшим генеральным секретарем канцелярии президента Республики Бруно Пачеко. Кроме того, они сочли, что это будет тесно связано с расследованными фактами.

В обоснование этого вывода упоминается, что перевод сыновей президента, Педро Кастильо, на фиесту в Сьенгилье 6 ноября в одном из автомобилей Mazavig S.A.C., менеджером которого является Villaverde. Информация была распространена в рамках программы «Четвертая власть».

Следует отметить, что празднование частично финансировалось Карелимом Лопесом. Согласно его заявлению, он был подарен на день рождения дочери Бруно Пачеко.

Кроме того, как указано в налоговом положении, Пачеко работал в компании Vigarza S.A.C. с 2014 по 2020 год в качестве руководителя отдела отбора и обучения персонала. Эта компания связана с Villaverde.

Государственное министерство также включило в качестве поддержки то, что 20 000 сингапурских долларов наличными Бруно Пачеко был произведен Эриком Уайманой, нанятым в президентскую канцелярию и бывшим сотрудником Vigarza S.A.C.

ОТНОШЕНИЯ ВИЛЬЯВЕРДЕ С БРУНО ПАЧЕКО

В Ревизионной комиссии Замир Вильяверде указал, что он знал только президента Педро Кастильо в качестве кандидата; однако он признал, что лучше знает Бруно Пачеко . Кроме того, в том же месте он признал, что через компанию Mazavig S.A.C. он арендовал ему два фургона. Это были те же самые, что и вне вечеринки в Сьенгилье. Оплата была произведена наличными в размере S/400.

Однако Вильяверде настаивал на том, что не является частью Vigarza S.A.C., и утверждал, что не знает, что бывший генеральный секретарь президента проработал в этой компании шесть лет.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ