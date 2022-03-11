Сан-Жозе-РС примет Нову-Амбургу на 11-е свидание

Обе команды прибывают на матч в этот день с надеждой вернуться к победе, поскольку обе команды сыграли вничью в текущем турнире.

Сан-Жозе-РС сравнялся со счетом 0:0 против Фредерикенсе. За предыдущие 4 дня он дважды побеждал, 1 сравнял счет и потерпел поражение 1 раз.

Ново Хамбургу сравнялся со счетом 1:1 против Гремио накануне. В последних матчах он одержал 2 победы, 1 поражение и 1 ничью.

Сан-Жозе-РС и Нову-Амбургу встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий 11-й дате чемпионата Бразилии - Гаучо 2022 года, пройдет в Зекинье.

В последних 5 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 2 победы, а гость одержал 3 победы.

Часы работы Сан-Жозе-РС и Нову-Амбургу, в зависимости от страны

Аргентина: 16:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30 Мексика CST и Никарагуа: 13:30

Mexico Most:

12:30 PST в Мексике: 11:30

PST в Мексике: 11:30

утра Венесуэла: 15:30

Источник примечания и изображения: DataFactory