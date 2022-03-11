Сантьяго Орменьо после вызова в сборную Перу на отборочный турнир «Катар 2022»: «Всегда гордость»

Сантьяго Орменьо снова имеет шанс в сборной Перу Рикардо Гарека. На этот раз нападающая была вызвана на последнее двойное свидание отборочного турнира в Катаре 2022 года, где «белые и красные» определят ее квалификацию на чемпионат мира по футболу Азии. Футболист гордился новым звонком и выразил его в социальных сетях.

«Вот и мы! Это всегда гордость быть со сборной Перу», - написал он в социальных сетях, ретвитнув публикацию FPF, где выходит список из 29 игроков, призванных на матчи против Уругвая в Монтевидео и Парагвая в Лиме.

Важно отметить, что последнее появление Сантьяго Орменьо в «двухцветной» рубашке было не одним из лучших. Он вышел на матч против Колумбии в Барранкилье, где Перу выиграла 1:0., но не выступила так, как ожидалось. Кроме того, он начал против Эквадора после травмы Джанлуки Лападулы и был изменен до конца первого тайма. Критика была изобилующей, несмотря на четыре очка, набранные «командой каждого».

Реальность заключается в том, что после этих матчей со сборной Перу нападающий провел шесть игр, но только в одной смог завершить весь матч. Он забил 207 минут на корте в общей сложности и не забил ни одного гола. Его последний матч состоялся 1 марта, когда Леон сыграл вничью против Монтеррея в восьмом туре турнира Liga MX Clausura, где его команда занимает пятое место с 15 очками.