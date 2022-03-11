Сантьяго Кафьеро встретился с главой дипломатии США по Латинской Америке: они говорили об Украине и двусторонней повестке дня

Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро встретился в пятницу с Брайаном Николсом, главой дипломатии США в Латинской Америке, чтобы обсудить ситуацию на Украине после вторжения в Россию. Обе стороны согласились сохранить позицию неприятия и предложить сотрудничество для защиты «прав человека».

«Хорошая встреча с Сантьяго Кафьеро, чтобы обсудить важность сильной позиции против неоправданного и неспровоцированного вторжения России в Украину, а также нашего сотрудничества по приоритетам полушария, включая права человека», - заявил Николс в своем аккаунте в Twitter.

Твит Брайана Николса, главы дипломатии США в Латинской Америке

На прошлой неделе Николс высоко оценил поддержку Аргентины, Бразилии, Мексики, Парагвая и Гондураса в создании независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека Россией в Украине.

«Громкое голосование за то, чтобы мир защищал права человека народа Украины. Мы гордимся тем, что поддерживаем с нашими региональными партнерами направление международной комиссии по расследованию нарушений Кремля против Украины», — отметил он в социальных сетях.

Твит помощника госсекретаря США Брайана Николса

Как сообщает ООН в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, «Совет по правам человека срочно принял решение создать независимую международную комиссию по расследованию агрессии России против Украины» с 32 голосами «за», 2 голосами «против» и 13 воздержавшимися.

Дипломатия Соединенных Штатов признала несколько недель назад поворот Аргентины перед лицом вторжения Путина на украинскую территорию. «Я поговорила с Хорхе Аргуэльо (послом Аргентины в США) и поблагодарила его за осуждение преднамеренного и неспровоцированного вторжения России в Украину», - заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в социальных сетях. Оба чиновника приняли участие в форуме Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария, где в Розовом доме впервые произошло явное осуждение военных действий Путина.

Эвакуация разрушенных жилых домов в Волновахе, Донецкая область (Reuters)

Россия сохраняет осаду крупных украинских городов и продолжает бомбить различные регионы. Сотни гражданских лиц уже несколько дней защищаются от обстрелов в подвалах и временных убежищах. По словам очевидцев, в некоторых моментах гуманитарная ситуация является критической.

С другой стороны, министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретились впервые с начала вторжения, но не добились значительного прогресса на пути к прекращению огня.

Министерство финансов США объявило новый раунд санкций против российских и кремлевских элит, олигархов, российских политических лидеров и лидеров национальной безопасности, которые «поддержали жестокое и незаконное вторжение в Украину».

Мера включает трех ближайших родственников пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российского магната Виктора Вексельберга и совета директоров банка ВТБ, на который распространяется действие санкций. Кроме того, УКИА назначило 12 членов Государственной Думы Российской Федерации.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ