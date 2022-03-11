Санчес объявляет европейский тур, чтобы поддержать энергетическую реформу

Версаль (Франция), 11 марта Президент правительства Испании Педро Санчес объявил в эту пятницу, что на следующей неделе он начнет турне по нескольким европейским странам, чтобы попытаться заручиться поддержкой своего предложения о реформировании энергетического рынка, чтобы снизить цену на электроэнергию. Санчес развил этот тур в своем выступлении перед журналистами в конце неформального саммита лидеров Европейского Союза в Версале, где одним из главных вопросов был анализ мер, которые необходимо принять для достижения такого снижения цен, главным образом после последствий российского вторжения в Украина. Глава исполнительной власти не уточнил, в какие страны он отправится в этот тур, но пояснил, что некоторые из этих встреч он уже организовал во время Версальского саммита. ШЕФ ББ (фото) (видео)